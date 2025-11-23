पर्सा-४ मा रास्वपाका शाक्य विजयी

२३ फागुन, काठमाडौं । पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ मा पनि रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । रास्वपाका उम्मेदवार टेकबहादुर शाक्यले २८ हजार ६ मतसहित विजयी भएका हुन् ।
उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रमेश रिजालले १२ हजार ५३४ मत प्राप्त गरे ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका जालिम मियाँ मंसुरीले १२ हजार १४५ मत प्राप्त गरे । उनी तेस्रो स्थानमा छन् ।
चौथो स्थानमा जसपा, नेपालका कृपासिन्धु प्रसाद छन् । उनले ४ हजार ७५८ मत प्राप्त गरे ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4