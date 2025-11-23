तोलामा ३ हजार ५ सय बढ्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबार सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १६ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- सुनको भाउ अघिल्लो दिनको ३ लाख १३ हजार ४ सय रुपैयाँबाट ३ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको छ।
- चाँदीको भाउ पनि आइतबार प्रतितोला ३० रुपैयाँले बढेर ५ हजार ४७५ रुपैयाँ पुगेको छ।
२४ फागुन, काठमाडौं । सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १६ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन ३ लाख १३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यसअघि माघ १५ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस्तै आइतबार चाँदीको भाउ तोलामा ३० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ५ हजार ४४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी यस दिन ५ हजार ४७५ रुपैयाँमा कायम भएको छ ।
सार्वजनिक विदाका वावजुत पनि महासंघले यस दिन सुनचाँदीको भाउ तय गरेको छ ।
