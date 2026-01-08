सुनको भाउ बढ्दा चाँदी घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

२७ माघ, काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाउमा सामान्य बढोत्तरी भएको छ । हिजो सोमबार तोलामा ४ हजार १ सय रुपैयाँले बढेको सुन आज मंगलबार ९ सय रुपैयाँ बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ आज तोलामा ३ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सोमबार सुनको भाउ तोलाको ३ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै आइतबार सुन तोलाको ३ लाख ५ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी, आज मंगलबार चाँदीको भाउ भने सामान्य घटेको छ । हिजो सोमबार ५ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार २ सय ४० रुपैयाँ कायम छ ।
हिजोको तुलनामा आज चाँदीको भाउ तोलामा १० रुपैयाँले घटेको महासंघले जनाएको छ ।
