सुनसरी २ : रास्वपाका लालविक्रम निर्वाचित

२४ फागुन, काठमाडौं । सुनसरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को पनि मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
सम्पन्न मतपरिणामअनुसार रास्वपाका लालविक्रम थापा निर्वाचित भएका छन् ।
उनले ५७ हजार ३४८ मत ल्याए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका राजीव कोइरालाले १६ हजार ७१ मत ल्याए । त्यस्तै नेकपा एमालेका सुजन लामाले ८३०३ मत ल्याउँदा श्रम संस्कृति पार्टीका चेतन राईले ७४८४ मत ल्याए । नेकपाकी रामकुमारी चौधरीले १८१६ मत ल्याइन् ।
