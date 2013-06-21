सेयर बजारमा लाग्यो सर्किट ब्रेक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चुनावपछि खुलेको सेयर बजारमा सोमबार कारोबार सुरु भएको १ मिनेटमै पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको छ।
- सर्किट ब्रेकपछि २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिएको छ।
- यो बेलासम्म बजार १०८ अंक अर्थात् ४ प्रतिशतले बढेको छ।
२५ फागुन, काठमाडौं । चुनावपछि खुलेको सेयर बजारमा सोमबार सर्किट ब्रेक लागेको छ । कारोबार सुरु भएको १ मिनेटमै पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको हो ।
सर्किट ब्रेकपछि २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित भएको छ । यो बेलासम्म बजार १०८ अंक अर्थात् ४ प्रतिशत बढेको हो । सो अंकको वृद्धिपछि नेप्से २८२१ अंकमा कायम भएको छ । पहिलो १ घण्टााभित्र ४ प्रतिशत नेप्से बढेमा वा घटेमा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्था छ ।
चुनावपछि देशभरको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । प्रारम्भिक परिणाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाइ नजिक पुगेको छ । जसले गर्दा बजारमा लगानीकर्तामा विश्वास बढ्न गएको देखिन्छ ।
पहिलो सर्किट ब्रेकपछि बजारमा सबै समूहका सूचक बढेका छन् भने २२५ कम्पनीको मूल्य बढेको छ ।
