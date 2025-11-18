खाडीमा रहेका ५४ हजार नेपालीले टिपाए विवरण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पश्चिम एसियामा रहेका ५४ हजार ७ सय ८६ नेपालीले अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत आफ्नो विवरण टिपाएका छन्।
- इरानमाथि इजरायल–अमेरिकाको मिसाइल आक्रमणपछि पश्चिम एसियाली देशमा रहेका १७ लाख २९ हजार नेपालीको सुरक्षा चिन्ता बढेको छ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गरेको र नेपाली नियोगहरू निरन्तर समन्वयमा रहेको जनाएको छ।
२५ फागुन, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा रहेका ५४ हजार बढी नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् ।
पश्चिम एसियामा नेपाली नागरिकहरूको अवस्था अद्यावधिक विवरण संकलनका लागि कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा आइतबार साँझसम्ममा ५४ हजार ७ सय ८६ जना नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका हुन् । दर्ता भएका विवरणहरू प्राथमिकताकासाथ अध्ययन गर्दै आवश्यकता अनुसार कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण पश्चिम एसियाली देशमा तनाव बढेको छ । इरानमाथि इजरायल–अमेरिकाले मिसाइल आक्रमण गरेपछि इरानले अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प रहेका पश्चिम एसियालीमा देशमा आक्रमण गर्दै आएको छ ।
जसले गर्दा ती देशमा रहेका १७ लाख २९ हजार बढी नेपालीको सुरक्षा चिन्ता र चासो बढिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको सुरक्षा, आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
पश्चिम एसियाली देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, हित तथा कल्याणको सुनिश्चितताका लागि ती देशमा रहेका नेपाली नियोगहरू निरन्तर क्रियाशील रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली नियोगहरूले समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा सहायताका लागि निरन्तर समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाली राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरू पूर्ववत रूपमा खुला रहेको र राहदानी लगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि सेवाग्राहीले फोन नम्बर वा इमेलमा सम्पर्क गरी समय मिलाएर नियोगमा जान समेत अनुरोध गरेको छ । हवाइ उडानसम्बन्धी जानकारीका लागि सम्बन्धित उडान कम्पनीहरू, निकायहरू र नियोगहरूका सूचना हेरी आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
उक्त क्षेत्रका धेरैजसो मुलुकका सम्बन्धित निकायहरूले सुरक्षा सावधानीका उपाय तथा सचेतनामूलक जानकारी दैनिक रूपमा अद्यावधिक गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार तथा नेपाली नियोगहरूले जारी गरेका सूचना, जानकारी, सावधानीका उपाय तथा समाचारहरूबारे जानकार रहन अनुरोध गरिएको छ ।
ती देशमा रहेका सबै नेपालीलाई विषम परिस्थितिमा संयमित, सचेत र सजग रहन तथा कानून विपरीत हुने किसिमका फोटो, भिडियो वा अडियो सामग्रीहरू रेकर्ड गर्ने र आदान–प्रदान गर्ने कार्य नगर्न समेत मन्त्रालयले विशेष अनुरोध गरेको छ ।
पश्चिम एसिया क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा हवाई उडानहरू पूर्ण रूपमा नियमित नभए पनि केही स्थानबाट सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्समा फ्लाई दुबई र एयर अरेबियाका सीमित उडानहरू सञ्चालनमा छ । भने दुबई विमानस्थलमा अस्थायी अवरोधपछि उडान पुनः सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी साउदी अरेविया र ओमानतर्फ हवाई सेवा हाल पुनः सञ्चालनमा रहेकाले इच्छुक नेपाली नागरिकले त्यहाँबाट पनि हवाई यात्रा गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुनै समस्या आइपरेमा मन्त्रालयको इमरजेन्सी एक्सन रूमका टेलिफोन नम्बरहरू वा इमेल वा सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली नियोगहरूले उपलब्ध गराएका सम्पर्क नम्बर वा इमेलमा तुरुन्त सम्पर्क गर्न परराष्ट्रले अनुरोध गरेको छ ।
