+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
मध्यपूर्व तनाव :

खाडीमा रहेका ५४ हजार नेपालीले टिपाए विवरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २५ गते १४:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पश्चिम एसियामा रहेका ५४ हजार ७ सय ८६ नेपालीले अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत आफ्नो विवरण टिपाएका छन्।
  • इरानमाथि इजरायल–अमेरिकाको मिसाइल आक्रमणपछि पश्चिम एसियाली देशमा रहेका १७ लाख २९ हजार नेपालीको सुरक्षा चिन्ता बढेको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गरेको र नेपाली नियोगहरू निरन्तर समन्वयमा रहेको जनाएको छ।

२५ फागुन, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा रहेका ५४ हजार बढी नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् ।

पश्चिम एसियामा नेपाली नागरिकहरूको अवस्था अद्यावधिक विवरण संकलनका लागि कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा आइतबार साँझसम्ममा ५४ हजार ७ सय ८६ जना नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका हुन् । दर्ता भएका विवरणहरू प्राथमिकताकासाथ अध्ययन गर्दै आवश्यकता अनुसार कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण पश्चिम एसियाली देशमा तनाव बढेको छ । इरानमाथि इजरायल–अमेरिकाले मिसाइल आक्रमण गरेपछि इरानले अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प रहेका पश्चिम एसियालीमा देशमा आक्रमण गर्दै आएको छ ।

जसले गर्दा ती देशमा रहेका १७ लाख २९ हजार बढी नेपालीको सुरक्षा चिन्ता र चासो बढिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको सुरक्षा, आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

पश्चिम एसियाली देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, हित तथा कल्याणको सुनिश्चितताका लागि ती देशमा रहेका नेपाली नियोगहरू निरन्तर क्रियाशील रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली नियोगहरूले समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा सहायताका लागि निरन्तर समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरू पूर्ववत रूपमा खुला रहेको र राहदानी लगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि सेवाग्राहीले फोन नम्बर वा इमेलमा सम्पर्क गरी समय मिलाएर नियोगमा जान समेत अनुरोध गरेको छ । हवाइ उडानसम्बन्धी जानकारीका लागि सम्बन्धित उडान कम्पनीहरू, निकायहरू र नियोगहरूका सूचना हेरी आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

उक्त क्षेत्रका धेरैजसो मुलुकका सम्बन्धित निकायहरूले सुरक्षा सावधानीका उपाय तथा सचेतनामूलक जानकारी दैनिक रूपमा अद्यावधिक गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार तथा नेपाली नियोगहरूले जारी गरेका सूचना, जानकारी, सावधानीका उपाय तथा समाचारहरूबारे जानकार रहन अनुरोध गरिएको छ ।

ती देशमा रहेका सबै नेपालीलाई विषम परिस्थितिमा संयमित, सचेत र सजग रहन तथा कानून विपरीत हुने किसिमका फोटो, भिडियो वा अडियो सामग्रीहरू रेकर्ड गर्ने र आदान–प्रदान गर्ने कार्य नगर्न समेत मन्त्रालयले विशेष अनुरोध गरेको छ ।

पश्चिम एसिया क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा हवाई उडानहरू पूर्ण रूपमा नियमित नभए पनि केही स्थानबाट सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्समा फ्लाई दुबई र एयर अरेबियाका सीमित उडानहरू सञ्चालनमा छ । भने दुबई विमानस्थलमा अस्थायी अवरोधपछि उडान पुनः सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी साउदी अरेविया र ओमानतर्फ हवाई सेवा हाल पुनः सञ्चालनमा रहेकाले इच्छुक नेपाली नागरिकले त्यहाँबाट पनि हवाई यात्रा गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुनै समस्या आइपरेमा मन्त्रालयको इमरजेन्सी एक्सन रूमका टेलिफोन नम्बरहरू वा इमेल वा सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली नियोगहरूले उपलब्ध गराएका सम्पर्क नम्बर वा इमेलमा तुरुन्त सम्पर्क गर्न परराष्ट्रले अनुरोध गरेको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
खाडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित