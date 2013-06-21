रास्वपाले क्लिन स्वीप गरेको रुपन्देहीमा कुन दलको समानुपातिक मत कति  ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ फागुन, बुटवल । रुपन्देहीमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पाँचवटै क्षेत्र जितेर क्लिन स्वीप गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समानुपातिकतर्फ पनि जिल्लामा पहिलो दल बनेको छ । उसले प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा ५ हजार बढी मत प्राप्त गरेको छ ।
६ लाख ७२ हजार ५ सय २३ मतदाता रहेको रुपन्देहीमा ६५.४२ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ३९ हजार ९ सय ७६ जनाले मतदान गरेका थिए ।
समानुपातिकतर्फको मतगणना अनुुसार रास्वपाले २ लाख ४२ हजार ४ सय २ मत प्राप्त गरी पहिलो स्थान बनाएको छ । जुन प्रत्यक्षभन्दा ५ हजार ३ सय २१ मत बढि हो । यो गणना भएको कुल मतको ५५ प्रतिशत हो । प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले ५ वटै क्षेत्रबाट २ लाख ३७ हजार ८१ मत पाएको छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले ५१ हजार ९४९ मत अर्थात ११.८ प्रतिशत मत पाएको छ । अघिल्लो निर्वाचन २०७९ मा समानुपातिकमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले भने अहिले ५१ हजार ९४९ मत अर्थात ११.७ प्रतिशत मतसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ ।
चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले २८ हजार ३१२ मत अर्थात ६.४ प्रतिशत मत पाएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ११ हजार ३४८ मत अर्थात २.५ प्रतिशत मत पाएको छ । यस्तै रुपन्देहीबाट श्रम संस्कृति पार्टीले ८ हजार ३५६ मत, जनमत पार्टीले ७ हजार २६३ मत, जसपा नेपालले ६ हजार २६३ मत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ हजार ५५ मत ल्याएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेका दलहरूको अवस्था यसपटक धेरै कमजोर देखिएको छ ।
१२ उम्मेदवारले मात्र जोगाए जमानत
रुपन्देहीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारमध्ये अधिकांशको जमानत जफत भएको छ ।
५ क्षेत्रमा ९२ जना दलिय र ६३ जना स्वतन्त्र गरी १५५ जना उम्मेदवार रहेकोमा विजयी पाँच जना र अन्य ७ जना उम्मेदवारको मात्र जमानत जोगिएको छ ।
कुल सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नेको जमानत जोगिने र कम मत प्राप्त गर्नेको जमानत जफत हुने व्यवस्था छ ।
रुपन्देही-१ मा ३१ जना उम्मेदवार रहेकोमा निर्वाचित सुनिल लम्साल, कांग्रेसका हिराबहादुर खत्री बाहेक अन्य २९ जनाको जमानत जफत भएको छ । यहां एमालेका पूर्वप्रदेश सभा सदस्य रहेका एमालेका दधिराम न्यौपानेले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् ।
क्षेत्र नम्बर २ मा ३९ जना उम्मेदवार रहेकोमा निर्वाचित सुलभ खरेल, एमालेका विष्णु प्रसाद पौडेल र कांग्रेसका चुन्न प्रसाद शर्मा बाहेक अन्य ३६ जनाको जमानत जफत भएको छ ।
क्षेत्र नम्बर ३ मा ३६ जना उम्मेदवार रहेकोमा निर्वाचित डा.लेखजंग थापा बाहेक ३५ जना सबैको जमानत जफत भएको छ । यहाँ एमालेका पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं तिलोत्तमाका पूर्व लोकप्रिय मेयर बासुदेव घिमिरेले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् ।
क्षेत्र नम्बर ४ मा २२ जना उम्मेदवार रहेकोमा निर्वाचित कन्हैया बनिया, एमालेका प्रमोदकुमार यादव र कांग्रेसका आशुतोष मिश्र बाहेक बाँकी १९ जनाको जमानत जफत भएको छ ।
क्षेत्र नम्बर ५ मा २७ जना उम्मेदवार रहेकोमा निर्वाचित तौफिक अहमद खान, एमालेका खिमलाल भट्टराई र कांग्रेसका भरतकुमार शाह बाहेक बाँकी २४ जनाको जमानत जफत भएको छ ।
