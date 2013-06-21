सेयर बजारमा २० मिनेटमै साढे ५ अर्ब नाघ्यो कारोबार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मंगलबार सेयर बजारमा २० मिनेटमै ५ अर्ब ६५ करोडको कारोबार भएको छ।
- अघिल्लो दिन दिनभर जम्मा ५८ करोडको कारोबार भएको थियो।
- नेप्से परिसूचक ११ः१० बजे ४० अंकसम्म घटेकोमा ११ः२० बजे ३.६ अंकले बढेको छ।
२६ फागुन, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा २० मिनेटमै ५ अर्ब बढीको कारोबार भएको छ । २० मिनेटमा ५ अर्ब ६५ करोडको कारोबार भएको हो ।
अघिल्लो दिन दिनभर जम्मा ५८ करोडको मात्रै कारोबार भएको थियो । उच्च वृद्धिका कारण तीन पटकसम्म सर्किट लाग्दै कारोबार स्थगित हुँदा किनबेच गर्न चाहनेले पाएका थिएनन् ।
आज भने सुरुवातबाटै उच्च रकमको कारोबार भएको हो । सुरुवाती कारोबारमा नेप्से परिसूचक उच्च गिरावट देखिएकोमा सवा ११ बजेपछि सम्हालिएको छ । ११ : २० बजे नेप्से ३.६ अंक बढेको छ । ११ : १० बजे नेप्से ४० अंकसम्म घटेको थियो । प्रारम्भिक कारोबार हेर्दा आज उतारचढाव बढी हुने देखिएको छ ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4