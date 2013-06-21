सेयर बजारमा लाग्यो दोस्रो सर्किट ब्रेक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सोमबार सेयर बजारमा दोस्रो सर्किट ब्रेक लागेको छ र कारोबार ४० मिनेटपछि मात्र खुल्ने छ।
- नेप्से परिसूचक २८४८ अंकमा पुगेको छ र बजार १३५ अंकले बढेको छ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाई नजिक पुगेको मतपरिणामले लगानीकर्ताको विश्वास बढेको छ।
२५ फागुन, काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा दोस्रो सर्किट ब्रेक लागेको छ ।
पहिलो सर्किट ब्रेक लागेर २० मिनेटपछि खुलेको सेयर बजारमा दोस्रो सर्किट ब्रेक लागेको हो । पहिलो सर्किट ब्रेकपछि थप १ प्रतिशत अर्थात् समग्रमा ५ प्रतिशतले बजार बढेपछि दोस्रो सर्किट ब्रेक लागेर कारोबार स्थगित भएको छ । अब ४० मिनेटपछि मात्रै कारोबार खुल्ने छ ।
दोस्रो सर्किट ब्रेकपछि नेप्से परिसूचक २८४८ अंकमा पुगेको छ । यो बेलासम्म बजार १३५ अंक बढेको हो । त्यस्तै २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
चुनावपछि देशभरको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । हालसम्मको परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाई नजिक पुगेको छ । जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न गई बजार प्रभावित भएको छ ।
कारोबार सुरु भएको १ मिनेटमै पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको थियो ।
दोस्रो सर्किट ब्रेकपछि बैंकिङ ५.८२, विकास बैंक ४.७२, फाइनान्स ४.२८, होटल तथा पर्यटन ४.६८, हाइड्रोपावर ६.१७, लगानी ४.८९, जीवन बीमा ३.६७, उत्पादन तथा प्रशोधन ५.०३, माइक्रोफाइनानस २.८६, निर्जीवन बीमा २.१०, अन्य ६.३८ तथा व्यापार ३.९६ प्रतिशत बढेका छन् ।
