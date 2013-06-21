बजारमा आउन थाल्यो कोइरालो, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फागुन दोस्रो सातादेखि बजारमा कोइरालो आउन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
- कालीमाटी बजारमा कोइरालोको थोक मूल्य न्यूनतम ३२० देखि अधिकतम ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ।
- कोइरालोको मुख्य सिजन चैत हो र यसको फूलको अचार बनाएर खाने गरिन्छ।
२६ फागुन, काठमाडौं । बजारमा कोइरालो आउन थालेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार फागुन दोस्रो सातादेखि बजारमा कोइरालो आउन थालेको हो ।
कोइरालोको मुख्य सिजन चैत हो । कालीमाटी बजारमा कोइरालो धादिङका विभिन्न ठाउँबाट भित्रिने गर्छ । कालीमाटी बजारको तथ्यांकले आज मंगलबार कोइरालो प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ३ सय २० देखि अधिकतम ३ सय ५० र औसत ३ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
२३ फागुनमा कोइरालो प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ३ सय ५० देखि अधिकतम ४ सय र औसत ३ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । सिजन सुरु भएसँगै कोइरालोको भाउ घट्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
अहिले भर्खरै बजारमा आउन थालेकाले केही महँगो पर्न जाने व्यवसायीको भनाइ छ । कोइरालोको फूलको अचार बनाएर खाने गरिन्छ ।
