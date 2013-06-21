खाडीमा रहेका ५७ हजार नेपालीले टिपाए नाम

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ५७ हजार १ सय नेपालीले आफ्नो विवरण सरकारी संयन्त्रमा टिपाएका छन्।
- कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक परेमा कदम चाल्ने र साउदी अरब हुँदै नेपाल फर्कन चाहनेले भिसा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्न सक्ने जनाएको छ।
२६ फागुन, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावकाबीच ५७ हजार बढी नेपालीले आफ्नो विवरण सरकारी संयन्त्रमा टिपाएका छन् । इजरायल–अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावपछि खाडी मुलुकहरूमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै ५७ हजार १ सय नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाएका हुन् ।
पश्चिम एसियामा नेपाली नागरिकहरूको अवस्था अद्यावधिक विवरण संकलनका लागि कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा हालसम्म ५७ हजार १ सय नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका हुन् । दर्ता भएका विवरणहरू प्राथमिकताकासाथ अध्ययन गर्दै आवश्यकता अनुसार कदम चालिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती देशहरूका केही स्थानबाट सीमित रूपमा हवाई उडानहरू सञ्चालन भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालतर्फ उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा समेत छलफल भइरहेको र इच्छुक नेपालीले उडान सञ्चालन भइरहेका स्थानहरूबाट हवाई यात्रा गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अति जरूरी परेका कारण साउदी अरब हुँदै नेपाल फर्कन चाहनेहरूले आफ्नो राहदानीको फोटोकपी, भिसाको फोटोकपी र ट्राभल प्लानसहितको विवरण आफू रहेको मुलुकस्थित नेपाली नियोगलाई पठाई भिसा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्न सकिने छ ।
