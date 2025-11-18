+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेविसंघले बोलायो सिनेट बैठक, चैत ६ गते काठमाडौंमा बस्ने

नेविसंघको विधानअनुसार सिनेटलाई नेविसंघको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २६ गते १५:४३

२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)ले सिनेट बैठक बोलाएको छ । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एक सूचना जारी गरी चैत ६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्मृति हलमा बस्नेगरी सिनेट बैठक बोलाएका छन् ।

बैठकमा विशेष गरी तीन एजेन्डामा छलफल हुने सूचनामा उल्लेखित छ । जसमा नेविसंघको संशोधित एवं परिमार्जित विधान, नेविसंघको १२ औँ केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्य तालिका र विविध विषयमा छलफल हुने उल्लेख छ ।

नेविसंघको विधानअनुसार सिनेटलाई नेविसंघको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । जसको अध्यक्ष नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष नै रहने प्रावधान छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य सिनेटका पदेन सदस्य रहन्छन् ।

यस्तै नेविसंघका प्रदेश अध्यक्षहरू, सबै जिल्ला अध्यक्ष, स्ववियु परिषद्का सभापति, स्ववियु तथा कल्याण परिषद्का अध्यक्षहरू, विश्वविद्यालय क्याम्पस समितिका अध्यक्षहरू, विश्वविद्यालय समन्वय समितिका अध्यक्षहरू, प्राविधिक विद्यार्थी परिषद्का अध्यक्ष र सीटीईभीटी समन्वय समितिका अध्यक्ष पनि सिनेटका सदस्य हुन्छन् ।

यस्तै विदेश क्षेत्रका अध्यक्ष तथा स्ववियु निर्वाचन हुने क्याम्पस एकाइका अध्यक्ष पनि सिनेटका सदस्य रहने प्रावधान छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
नेविसंघ सिनेट बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेविसंघ कार्यवाहक अध्यक्षकाे जिम्मेवारी सञ्जिव खड्कालाई

नेविसंघ कार्यवाहक अध्यक्षकाे जिम्मेवारी सञ्जिव खड्कालाई
नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले भने- बस्नेतमाथि रातो मसी छ्याप्नेलाई कारबाही हुन्छ

नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले भने- बस्नेतमाथि रातो मसी छ्याप्नेलाई कारबाही हुन्छ
महेश बस्नेत सवार गाडीमा मसी छ्याप्ने कांग्रेस निकट विद्यार्थी

महेश बस्नेत सवार गाडीमा मसी छ्याप्ने कांग्रेस निकट विद्यार्थी
नेविसंघले गठन गरेको स्ववियु परिषद्को अधिवेशन मंसिर ११ देखि

नेविसंघले गठन गरेको स्ववियु परिषद्को अधिवेशन मंसिर ११ देखि
नर्सहरूको आन्दोलनप्रति नेविसंघको ऐक्यबद्धता

नर्सहरूको आन्दोलनप्रति नेविसंघको ऐक्यबद्धता
शैक्षिक संस्थामा आगजनी गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न नेविसंघको माग

शैक्षिक संस्थामा आगजनी गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न नेविसंघको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित