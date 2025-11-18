नेविसंघले बोलायो सिनेट बैठक, चैत ६ गते काठमाडौंमा बस्ने

२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)ले सिनेट बैठक बोलाएको छ । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एक सूचना जारी गरी चैत ६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्मृति हलमा बस्नेगरी सिनेट बैठक बोलाएका छन् ।
बैठकमा विशेष गरी तीन एजेन्डामा छलफल हुने सूचनामा उल्लेखित छ । जसमा नेविसंघको संशोधित एवं परिमार्जित विधान, नेविसंघको १२ औँ केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्य तालिका र विविध विषयमा छलफल हुने उल्लेख छ ।
नेविसंघको विधानअनुसार सिनेटलाई नेविसंघको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । जसको अध्यक्ष नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष नै रहने प्रावधान छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य सिनेटका पदेन सदस्य रहन्छन् ।
यस्तै नेविसंघका प्रदेश अध्यक्षहरू, सबै जिल्ला अध्यक्ष, स्ववियु परिषद्का सभापति, स्ववियु तथा कल्याण परिषद्का अध्यक्षहरू, विश्वविद्यालय क्याम्पस समितिका अध्यक्षहरू, विश्वविद्यालय समन्वय समितिका अध्यक्षहरू, प्राविधिक विद्यार्थी परिषद्का अध्यक्ष र सीटीईभीटी समन्वय समितिका अध्यक्ष पनि सिनेटका सदस्य हुन्छन् ।
यस्तै विदेश क्षेत्रका अध्यक्ष तथा स्ववियु निर्वाचन हुने क्याम्पस एकाइका अध्यक्ष पनि सिनेटका सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4