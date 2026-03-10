+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाहीमा ३१ हजारभन्दा बढी मत बदर

जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३१ हजार ८९९ मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८२ फागुन २६ गते २०:२९

२६ फागुन, सर्लाही । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामअनुसार सर्लाहीमा ३१ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको छ । जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३१ हजार ८९९ मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ १९ हजार ७२२ मत बदर भएको छ, भने समानुपातिकतर्फ १२ हजार १७७ मत बदर भएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा प्रत्यक्षतर्फ सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा ५ हजार ३६५, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ५ हजार ४०८, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा ४ हजार २६८ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा ४ हजार ६८१ मत बदर भएको छ ।

त्यस्तै समानुपातिकतर्फ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा ३ हजार ४८१, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ३ हजार २५५, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा २ हजार ८२३ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा २ हजार ६१८ मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सर्लाहीका नायब सुब्बा मनिषकुमार साहले जानकारी दिए ।

सर्लाहीमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ५ लाख ११ हजार ६०६ मतदाता रहेकामा ३ लाख १७ हजार १३३ जनाले मतदान गरेका थिए ।

समानुपातिकतर्फ ५ लाख १७ हजार ६८७ मतदाता कायम गरिएकोमा ३ लाख १८ हजार १४२ जनाले मतदान गरेका थिए ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मत बदर सर्लाही
लेखक
अमलेश शर्मा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेमकिपाको किल्ला भत्काउने रुकेश

नेमकिपाको किल्ला भत्काउने रुकेश
रूपन्देही-३ : जित्ने लेखजंग बाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत जफत

रूपन्देही-३ : जित्ने लेखजंग बाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत जफत
कोशी प्रदेश :  रास्वपा र श्रम संस्कृतिको उदयले पुराना दललाई धक्का

कोशी प्रदेश :  रास्वपा र श्रम संस्कृतिको उदयले पुराना दललाई धक्का
यी १४ उम्मेदवार : जो चुनाव लडे, एक मत पनि पाएनन्

यी १४ उम्मेदवार : जो चुनाव लडे, एक मत पनि पाएनन्
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चुनाव खर्च २८ लाख

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चुनाव खर्च २८ लाख
आयोगले भन्यो- राष्ट्रपतिलाई बुझाउने निर्वाचन प्रतिवेदनको तयारी सुरु भइसक्यो

आयोगले भन्यो- राष्ट्रपतिलाई बुझाउने निर्वाचन प्रतिवेदनको तयारी सुरु भइसक्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित