+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशी प्रदेश :  रास्वपा र श्रम संस्कृतिको उदयले पुराना दललाई धक्का

कोशी प्रदेशका २८ मध्ये १७ स्थानमा जितेर रास्वपा पहिलो पार्टी बनेको छ भने भर्खरै खुलेको श्रम संस्कृति पार्टीले ३ स्थानमा विजयको झन्डा फहराएको छ ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ फागुन २६ गते २०:०६

२६ फागुन, विराटनगर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले कोशी प्रदेशको परम्परागत राजनीतिक समीकरण उल्टिएको छ  ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेले १३ सिट जितेको थियो । नेपाली कांग्रेस ९ क्षेत्रमा विजयी हुँदा नेकपाले ३ क्षेत्र जितेको थियो । जसपा नेपाल, राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले १-१ क्षेत्र जितेका थिए ।

यो पटक १७ क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विजयी भएको छ । श्रम संस्कृति पार्टी तीन क्षेत्रमा विजयी हुँदा  नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस ४-४ वटा क्षेत्र जितेका छन् ।

२०७९ सालमा  तीन क्षेत्र जितेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यो पटक कोशी प्रदेशको एउटा क्षेत्र बाहेक सबै क्षेत्रमा निकटतम प्रतिस्पर्धी समेत भएन ।

कसले कहाँ जिते 

कोशी प्रदेशमा जबरजस्त उदाएको रास्वपाले झापा, मोरङ र उदयपुर जिल्लामा क्लिन स्विप गरेको छ । सुनसरीमा भने श्रम संस्कृति पार्टी एक क्षेत्र जित्यो । झापा-१ बाट रास्वपा उम्मेदवार निशा डाँगी विजेता बनिन् । २ बाट इन्दिरा राना विजयी हुँदा ४ मा शम्भुप्रसाद ढकालले बाजी मारे ।

क्षेत्र नम्बर ५ बाट बालेन्द्र शाह (बालेन) विजयी भए । ६८ हजार ३४८ मतसहित बालेन विजयी हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १८ हजार ७३४ मत प्राप्त गरे । यो क्षेत्रमा २०७९ सालमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली विजयी भएका थिए ।

झापाकै क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढकालले ४३ हजार ६३१ मत पाए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका नेकपा एमालेका लालप्रसाद साँवा लिम्बूले ११ हजार ९८६ मत पाए । यो क्षेत्रबाट २०७९ सालमा एमाले उम्मेदवार साँवा विजयी भएका थिए ।

कोशी प्रदेशमा जबरजस्त उदाएको रास्वपाले झापा, मोरङ र उदयपुर जिल्लामा क्लिन स्विप गरेको छ । सुनसरीमा भने श्रम संस्कृति पार्टी एक क्षेत्र जित्यो ।

क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपाकै प्रकाश पाठक ३८ हजार ६७४ मतसहित विजयी भए । यो क्षेत्र २०७९ सालमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले जितेका थिए । क्षेत्र नम्बर २ मा बाट राना ६० हजार ११० मतसहित विजयी भइन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा विजयी भएका एमाले नेता देवराज घिमिरेले यो पटक जम्मा ११ हजार ३६८ मत प्राप्त गरे ।

क्षेत्र नम्बर १ मा  निशा डाँगी ४५ हजार ६८० मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसका केशवराज पाण्डेले १० हजार ५५० मत ल्याएका छन् । यो क्षेत्रबाट २०७९ सालमा कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका थिए ।

मोरङ जिल्ला पनि रास्वपाले क्लिन स्विप गरेको छ । मोरङ-१ बाट यज्ञमणी न्यौपाने, २ बाट कृष्ण कार्की, ३ बाट गणेश कार्की, ४ बाट सन्तोष राजवंशी, ५ बाट आशा झा र क्षेत्र नम्बर ६ बाट रुविना आचार्य विजयी भइन्

मोरङ-६ बाट रुविना आचार्य ५५ हजार ५१३ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले १२ हजार ८५० मत मात्रै पाए । २०७९ सालको निर्वाचनमा कोइराला नै यो क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए ।

क्षेत्र नम्बर ५ मा आशा झा ३० हजार ४३४ मतसहित विजय भइन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार फूलकुमार लालवानीले ९ हजार ४१५ मत पाए । २०७९ सालको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार योगेन्द्र मण्डल विजयी भएका थिए ।

मोरङ-४ मा पनि रास्वपा उम्मेदवार सन्तोष राजवंशी विजयी भए । उनले ४० हजार ८३३ मत ल्याउँदा कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले १२ हजार ८१८ मत प्राप्त गरे । यो क्षेत्रबाट २०७९ मा नेकपाका अमनलाल मोदीले बाजी मारेका थिए ।

क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपाका गणेश कार्की ३६ हजार ९२४ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवार सुनिल शर्माले २४ हजार ३५४ मत पाए । २०७९ को निर्वाचनमा शर्मा यो क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए ।

क्षेत्र  नम्बर २ मा कृष्णकुमार कार्की विजयी भए । कार्कीले ४० हजार ९२४ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार दिलिपकुमार अग्रवाल १५ हजार ६२४ मतमा खुम्चिए । यो क्षेत्र २०७९ को निर्वाचन एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले जितेका थिए ।

मोरङ-१ मा रास्वपाकै यज्ञमणि न्यौपाने २७ हजार ३६७ मतसहित निर्वाचित भए । निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टी उम्मेदवार शान्ती पाख्रिन लामाले १७ हजार ५२२ मत प्राप्त गरिन् । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस नेता डिगबहादुर लिम्बु विजयी भएका थिए ।

सुनसरीको चार वटा क्षेत्रमध्ये तीन क्षेत्र रास्वपाले जितेको छ भने एउटामा श्रम संस्कृति पार्टी विजयी भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई ३५ हजार ७४१ मतसहित विजयी हुँदा दोस्रो भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवार गोमा तामाङको २७ हजार २४९ मत पाइन् । यो क्षेत्रबाट २०७९ को निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार अशोक राई विजयी भएका थिए ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवार लालविक्रम थापा निर्वाचित भए । थापाले ५७ हजार ३४८ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवार राजीव कोइरालाले १६ हजार ७१ मत प्राप्त गरे । २०७९ को निर्वाचनमा यो क्षेत्र नेकपा एमालेका भीम आचार्यले जितेका थिए ।

क्षेत्र  नम्बर ३ मा पनि रास्वपाकै अशोककुमार चौधरी विजयी भए । यसअघि उनी समानुपातिक सांसद थिए । यो पटक ४७ हजार ४२१ मतसहित निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्‍छदारले २० हजार ५०१ मत पाए । २०७९ सालको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरी निर्वाचित भएकी थिइन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवार दीपककुमार साहसँग पराजित भए । ४२ हजार ७७१ मतसहित साह निर्वाचित हुँदा कार्कीले १६ हजार ५८७ मत पाए ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको उदयपुर जिल्ला पनि रास्वपाले क्लिन स्विप गरेको छ । क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाका पारशमणि गेलाल ३० हजार ५९० मतसहित निर्वाचित भए हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राईले ११ हजार ६०६ मत पाए । यसअघि कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का निर्वाचित भएका थिए ।

क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाका सूर्यबहादुर तामाङ्ग विजयी भए । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका अम्बरबहादुर रायमाझीले जितेका थिए ।

रास्वपाले ओखलढुंगामा पनि जित दर्ता गरेको छ । २०७९ को निर्वाचन कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवाडाले जितेको ओखलढुंगामा यस पटक रास्वपाका विश्वराज पोखरेल विजयी भए । पोखरेलले १३ हजार ९५३ मत ल्याउँदा कांग्रेसका उम्मेदवार कुमार लुईंटेलले १३ हजार ९४८ मत पाए ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको इलाममा कांग्रेस र एमालेबाट युवा नेताले एक-एक सिट बाँडेका छन् । इलाम-१ मा कांग्रेसका निश्कल राई १४ हजार ५४३ मतसहित निर्वाचन भए । निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार विनोद नेम्वाङ लिम्बुले १३ हजार ६३२ मत पाए । २०७९ मा यो क्षेत्रबाट एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेत विजयी भएका थिए ।

क्षेत्र नम्बर २ मा एमाले सुहाङ नेम्वाङ दोहोरिए । २०८१ को उपनिर्वाचन जितेका नेम्वाङले यो पटक २२ हजार ४२६ मत ल्याए । निकटतम बनेका नेपाली कांग्रेसका भेषराज आचार्यले १४ हजार ६५० मत पाए ।

पाँचथरमा कांग्रेस उम्मेदवार नरेन्द्रकुमार केरुङ निर्वाचित भएका छन् । केरुङले १७ हजार २३३ मतसहित विजयी हुँदा श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार हस्तराज शेर्माले १४ हजार ७३४ मत पाए ।

धनकुटामा एमाले नेता राजेन्द्र राई दोहोरिएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा जितेका उनी यो पटक पनि १८ हजार १३२ मतसहित विजयी भए । दोस्रो बनेका नेपाली कांग्रेसका दिनेश राईले १४ हजार २५७ मत पाए ।

भोजपुरमा श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई विजयी भएका छन् । १६ हजार ६६३ मतसहित राई विजयी हुँदा नेकपा एमाले उम्मेदवार शेरधन राईले १४ हजार ७५० मत पाए । यो क्षेत्रमा २०७९ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार सुदन किराती विजयी भएका थिए ।

खोटाङमा श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार आरेन राई १६ हजार ६१२ मतसहित विजयी भएका छन् । नेकपा एमालेका देवविक्रम राईले १२ हजार ७१४ मत पाए । २०७९ सालमा यो क्षेत्रबाट नेकपा उम्मेदवार रामकुमार राई विजयी भएका थिए ।

तेह्रथुम जिल्लामा कांग्रेस उम्मेदवार सन्तोष सुब्बा निर्वाचित भए । ११ हजार ५६१ मतसहित सुब्बा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमाले उम्मेदवार भानुभक्त ढकाल १० हजार ६८२ मतसहित दोस्रो भए । २०७९ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट कांग्रेस नेतृ सीता गुरुङ विजयी भएकी थिइन् ।

सोलुखुम्बुमा कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशसिंह कार्की १३ हजार १६६ मतसहित विजयी हुँदा निकतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका असीम राईले ९ हजार ४१४ मत पाए । २०७९ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट एमालेका मानवीर राई निर्वाचित भएका थिए ।

कोशी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपा नै पहिलो पार्टी बनेको छ ।

ताप्लेजुङमा एमाले उम्मेदवार क्षितिज थेबे १३ हजार ९६२ मतका साथ विजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बुले ११ हजार ७११ मत पाए । २०७९ सालमा यो क्षेत्रबाट एमाले नेता योगेश भट्टराई विजयी भएका थिए ।

संखुवासभामा एमालेका अर्जुनकुमार कार्की निर्वाचित भए । २०७९ सालमा कांग्रेसका दीपक खड्काले जितेको यो जिल्लामा कार्कीले १५ हजार ६३६ मत ल्याए । रास्वपा उम्मेदवार मिङ्मा शेर्पाले १५ हजार मत पाए ।

समानुपातिकमा पनि पहिलो 

कोशी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपा नै पहिलो पार्टी बनेको छ । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ८ लाख ३६ हजार ७६८ मत प्राप्त गर्दा दोस्रो रहेको नेपाली का‌ग्रेसले २ लाख ७८ हजार ७०७ मत प्राप्त गरेको छ । तेस्रो भएको नेकपा एमालेले २ लाख ७७ हजार ३०१ मत प्राप्त गरेको छ ।

चार महिनाअघि मात्रै खुलेको श्रम संस्कृति पार्टी २ लाख ७४ हजार ७२४ मतसहित चौथो हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक लाख मत कटाउन सकेन । नेकपाले कोशी प्रदेशमा ९३ हजार ३९ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६१ हजार ९०० मत प्राप्त गरेको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
कोशी प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मत परिणाम
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशेष अनुदानका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रविष्ट गर्ने कोशी प्रदेशको निर्णय

विशेष अनुदानका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रविष्ट गर्ने कोशी प्रदेशको निर्णय
कार्य प्रगतिलाई बढाउन मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशन

कार्य प्रगतिलाई बढाउन मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशन
प्रदेश सभाको संरचना बनेन, वीरेन्द्र सभा गृहमा अधिवेशन बोलाउन सिफारिस

प्रदेश सभाको संरचना बनेन, वीरेन्द्र सभा गृहमा अधिवेशन बोलाउन सिफारिस
मेचे समुदायबाट पहिलोपटक माथिल्लो सदन पुगेकी रोश्नी

मेचे समुदायबाट पहिलोपटक माथिल्लो सदन पुगेकी रोश्नी
कोशीमा कति खस्यो मत ? 

कोशीमा कति खस्यो मत ? 
राष्ट्रिय सभा : कोशी प्रदेशमा पनि सुरु भयो मतदान

राष्ट्रिय सभा : कोशी प्रदेशमा पनि सुरु भयो मतदान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित