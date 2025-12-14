+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मेचे समुदायबाट पहिलोपटक माथिल्लो सदन पुगेकी रोश्नी

नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिएकी रोश्नी राष्ट्रिय सभामा पुगेकी छिन् ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ माघ ११ गते १९:२०

११ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रोश्नी मेचे निर्वाचित भएकी छन् । नेपालकै अति सीमान्तकृत मेचे समुदायबाट देशको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) पुग्ने उनी पहिलो महिला बनेकी छन् ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट महिला कोटामा उम्मेदवार बनेकी रोश्नीले नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरणका कारण सहज जित हासिल गरिन् । मेचेले ७१७३ मत प्राप्त गर्दा नेकपा उम्मेदवार नमिता न्यौपानेले २२६८ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।

६ वर्षका लागि माननीयको यात्रा तय गरेकी रोश्नी मनोनयन दर्ता अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा थिइन् ।

नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला उनी आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिएकी पात्र हुन् ।

एमालेको जनसंगठन ‘लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ’की केन्द्रीय सदस्य रहेकी उनलाई त्यतिबेला महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सदस्यता प्राप्त गरेको अवधि पुगेको थिएन । त्यही कारण उनी केन्द्रीय सदस्य बन्न पाइनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा रोकिएकी रोश्नीलाई केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइदिए ।

रोश्नीको यो फड्कोमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा रहेर गरेको अनुभव मुख्य कारण रहेको छ ।

झापा मेचीनगर–१२ (साविक धाइजन) मा जन्मिएकी उनलाई गृह जिल्लाको र सीमान्तकृत समुदायको भएका कारण ओलीले आफ्नो सचिवालयमा स्थान दिएका थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने उनी एक्ली महिला थिइन् ।

आफ्नो जितपछि रोश्नीले राष्ट्रिय सभामा नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको अन्तरलाई पूरा गर्ने बताइन् ।

१०–१२ वर्षदेखि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी उनले सचिवालयमा रहेर सत्ता र राजनीतिको अनुभव बटुल्ने मौका पाइन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न योग्यता नपुगेको भनिए पनि रोश्नीको शैक्षिक पृष्ठभूमि भने निकै मजबुत छ। २०५५ सालमा बलभद्र माध्यमिक विद्यालयबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेकी उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । कानुनमा स्नातक गरेकी रोश्नी अधिवक्तासमेत हुन् ।

झापाका मेचीनगर, बिर्तामोड, हल्दिबारी र कचनकबल लगायतका क्षेत्रमा मात्र बसोबास गर्ने मेचे समुदाय नेपालको अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय हो । राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने यो समुदायबाट उनी माथिल्लो तहमा पुगेकी हुन् ।

आफ्नो जितपछि रोश्नीले राष्ट्रिय सभामा नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको अन्तरलाई पूरा गर्ने बताइन् । पुरानो पुस्ता र जेनजी पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायको आवाजलाई पनि संसद्‌मा पुर्‍याएर नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।

कोशी प्रदेश राष्ट्रिय सभा सदस्य रोश्नी मेचे
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोशीमा कति खस्यो मत ? 

कोशीमा कति खस्यो मत ? 
राष्ट्रिय सभा : कोशी प्रदेशमा पनि सुरु भयो मतदान

राष्ट्रिय सभा : कोशी प्रदेशमा पनि सुरु भयो मतदान
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा
एमाले कोशी : धनकुटाको सिफारिस प्रदेशले उल्टायो, झापा ५ मा ओलीको नाम अनुमोदन

एमाले कोशी : धनकुटाको सिफारिस प्रदेशले उल्टायो, झापा ५ मा ओलीको नाम अनुमोदन
कोशीमा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : मन्त्रीको नेतृत्वमा तीन समिति गठन

कोशीमा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : मन्त्रीको नेतृत्वमा तीन समिति गठन
कांग्रेस छिरेपछि सुनिल थापालाई अवसरै अवसर

कांग्रेस छिरेपछि सुनिल थापालाई अवसरै अवसर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित