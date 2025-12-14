+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रदेशसभाको संरचना बनेन, वीरेन्द्रसभा गृह अधिवेशन बोलाउन सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १५:०१

१५ माघ, विराटनगर ।  कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ २५ गतेका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी माघ २५ गते दिउँसो २ बजेदेखि प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते प्रदेशसभा ध्वस्त भएको थियो । सभा र सचिवालय जलेपछि विराटनगरसँगै जोडिएको कटहरीमा रहेको कृषि बजारको भवनमा प्रदेशसभा र सचिवालय सारिएको थियो । तर प्रदेशसभा बैठक आफ्नो भवनमा बस्ने छैन ।

आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार विराटनगरको वीरेन्द्रसभा गृहमा बैठक बोलाउन सिफारिस गरिएको हो ।

आफ्नो भवन तयार नभएसम्म मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी वीरेन्द्रसभा गृहमा  बैठक सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए ।

कोशी प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मेचे समुदायबाट पहिलोपटक माथिल्लो सदन पुगेकी रोश्नी

मेचे समुदायबाट पहिलोपटक माथिल्लो सदन पुगेकी रोश्नी
कोशीमा कति खस्यो मत ? 

कोशीमा कति खस्यो मत ? 
राष्ट्रिय सभा : कोशी प्रदेशमा पनि सुरु भयो मतदान

राष्ट्रिय सभा : कोशी प्रदेशमा पनि सुरु भयो मतदान
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा
एमाले कोशी : धनकुटाको सिफारिस प्रदेशले उल्टायो, झापा ५ मा ओलीको नाम अनुमोदन

एमाले कोशी : धनकुटाको सिफारिस प्रदेशले उल्टायो, झापा ५ मा ओलीको नाम अनुमोदन
कोशीमा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : मन्त्रीको नेतृत्वमा तीन समिति गठन

कोशीमा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : मन्त्रीको नेतृत्वमा तीन समिति गठन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित