यी हुन् डलर अर्बपति सेलिब्रेटी : सन् २०२६ मा जसले सूचीमा स्थान बनाए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २७ गते १२:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फोर्ब्सले सन् २०२६ को विश्व अर्बपति सूचीमा खेलकुद र मनोरञ्जन क्षेत्रका २२ जना सेलिब्रेटी समावेश गरेको छ।
  • यी सेलिब्रेटीको संयुक्त सम्पत्ति ४८.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन सन् २०२५ को ३९ अर्ब डलरभन्दा बढी हो।
  • सूचीमा नयाँ थपिएका चार नाम बियोन्से नोउल्स-कार्टर, रोजर फेडेरर, ड. ड्रे र जेम्स क्यामरुन रहेका छन्।

काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को विश्व अर्बपति सूचीमा खेलकुद र मनोरञ्जन क्षेत्रका २२ जना सेलिब्रेटी परेका छन् । यी सेलिब्रेटीले आफ्नो लोकप्रियतालाई व्यावसायिक सफलतामा रूपान्तरण गर्दै अर्बौं डलरको सम्पत्ति कमाएका छन् ।

यस वर्ष सूचीमा समावेश २२ सेलिब्रेटीको संयुक्त सम्पत्ति ४८.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०२५ मा यस्ता अर्बपति सेलिब्रेटी १८ जना मात्र थिए, जसको कुल सम्पत्ति ३९ अर्ब डलर थियो ।

फोर्ब्सका अनुसार सूचीमा समावेश हुने मापदण्ड यस्तो छ कि व्यक्ति पहिले प्रसिद्ध बनेको हुनुपर्छ र त्यसपछि ठूलो सम्पत्ति कमाएको हुनुपर्छ । त्यसैले व्यापारिक सफलताका कारण मात्र चर्चित बनेका व्यक्तिलाई यस सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।

यस वर्ष सूचीमा चार नयाँ नाम थपिएका छन् । ती हुन् :

गायिका बियोन्से नोउल्स-कार्टर

टेनिस स्टार रोजर फेडेरर

र्‍यापर तथा संगीत निर्माता ड. ड्रे

चर्चित फिल्म निर्देशक जेम्स क्यामरुन

यी नयाँ नामहरूले स्टिभन स्पिलबर्ग, जर्ज लुकास, ओप्रा विन्फ्रे, किम कार्दाशियन, टेलर स्विफ्ट र रिहाना जस्ता पहिलेदेखि सूचीमा रहेका चर्चित व्यक्तिहरूको समूहमा स्थान बनाएका हुन् ।

सबैभन्दा धनी सेलिब्रेटी

फोर्ब्सको सूचीअनुसार विश्वका सबैभन्दा धनी सेलिब्रेटी निर्देशक स्टिभन स्पिलबर्ग हुन् । उनको कुल सम्पत्ति करिब ७.१ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । दोस्रो स्थानमा जर्ज लुकास (५.२ अर्ब डलर) छन् भने तेस्रो स्थानमा पूर्व बास्केटबल सुपरस्टार माइकल जोर्डन (४.३ अर्ब डलर) रहेका छन् ।

शीर्ष १० धनी सेलिब्रेटी

१. स्टिभन स्पिलबर्ग- ७.१ अर्ब डलर
२. जर्ज लुकास- ५.२ अर्ब डलर
३. माइकल जोर्डन- ४.३ अर्ब डलर
४. भिन्स म्याकमहोन- ३.६ अर्ब डलर
५. ओप्रा विन्फ्रे- ३.२ अर्ब डलर
६. जे-जेड- २.८ अर्ब डलर
७. टेलर स्विफ्ट- २ अर्ब डलर
८. किम कार्दाशियन- १.९ अर्ब डलर
९. पिटर ज्याक्सन- १.९ अर्ब डलर
१०. म्याजिक जोनसन- १.६ अर्ब डलर

सूचीमा रहेका अन्य चर्चित नाम

सूचीमा टाइगर वुड्स, डिक वुल्फ, टायलर पेरी, लेब्रोन जेम्स, ब्रुस स्प्रिङस्टिन, अर्नोल्ड श्वार्जनेगर, जेरी साइनफेल्ड, रोजर फेडेरर, जेम्स क्यामरुन, रिहाना, बियोन्से र ड. ड्रे पनि समावेश छन्।

विशेषगरी यी सेलिब्रेटीले ठूलो विज्ञापन सम्झौता, व्यापारिक लगानी र आफ्नै कम्पनीमार्फत सम्पत्ति बढाउँदै गएको फोब्र्सको विश्लेषण छ । यसले मनोरञ्जन र खेलकुद क्षेत्रका सेलिब्रेटी अहिले कलाकार मात्र होइन, सफल उद्यमी र लगानीकर्ता पनि बन्न थालेको देखाएको छ ।

