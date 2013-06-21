+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मीन विश्वकर्माले फेरि भने- कांग्रेसमा दुई सभापति छन्, सत्य त्यही हो

‘दुवै पक्षको दाबी अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मैले पार्टीमा हाल दुई सभापति हुनुहुन्छ भन्नु झट्ट सुन्दा कुनै पक्षका कसैलाई अप्रिय लागे पनि अदालतको निर्णय नआए सम्म कानुनी, प्राविधिक र राजनैतिक रूपले त्यही नै सत्य हो’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते २१:३५

३ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीभित्र दुई सभापति रहेको दाबी फेरि दोहोर्‍याएका छन् । पछिल्ला दिनमा आफूले दिएका अभिव्यक्तिबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आएपछि नेता विश्वकर्माले मंगलबार राति फेसबुकमा लामो स्टाटस राख्दै आफ्नो दाबी दोहोर्‍याएका हुन् ।

‘दुवै पक्षको दाबी अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मैले पार्टीमा हाल दुई सभापति हुनुहुन्छ भन्नु झट्ट सुन्दा कुनै पक्षका कसैलाई अप्रिय लागे पनि अदालतको निर्णय नआए सम्म कानुनी, प्राविधिक र राजनैतिक रूपले त्यही नै सत्य हो,’ विश्वकर्माले लेखेका छन् ।

सँगै विश्वकर्माले १३ बुँदामा सिलसिलामा आफ्नो धारणा राखेका छन् । जसमा आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी आइरहेको आफूले देखेको पनि बताएका छन् ।

‘यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन । किनभने तत्कालीन अवस्थामा पार्टी एकताका लागि यसरी नै बोल्दा कुनै अर्को पक्षले यस्तै गुनासाहरू व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो ! म विचलित भइनँ,’ उनले भनेका छन्, ‘आज पार्टीले जे परिणाम प्राप्त गरेको छ, त्यसमा पनि एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पार्टीका साथीहरूलाई गालीगलौज गरेर आत्मरतिमा रमाउन थाल्यौँ भने हामी झन् द्वन्द्व र विवादमा फस्दै जान्छौ !’

अहिलेको एक निर्वाचनमा हार बेहोर्दैमा ८० वर्षे अनुभव बोकेको कांग्रेस नसकिने उनले दाबी गरेका छन् । ‘प्रक्रियामा सामेल भएपछि परिणाम स्विकार्नु पर्दछ । हिजो जसरी पार्टी एकताको पक्षमा लागेर सबैलाई रूख चिन्हमा गोलबद्ध गर्न भूमिका खेलेँ, अब पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि पुनः लागिरहनेछु,’ विश्वकर्माले भनेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
नेपाली कांग्रेस मीन विश्वकर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित