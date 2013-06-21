आज घोडेजात्रा, काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते ७:३६

  • चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा पर्व आज काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदासहित मनाइँदैछ।
  • नेपाली सेनाले टुँडिखेलमा अश्वकला, मोटरसाइकल खेल र युद्धकलाको प्रदर्शन गर्दै विशेष समारोह आयोजना गरेको छ।
  • घोडेजात्रा पर्वमा गुरुमापा राक्षसको आत्मालाई दबाउने र बालबालिकालाई सुरक्षा दिने परम्परा पालना गरिन्छ।

४ चैत, काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा पर्व आज मनाइँदैछ । जात्राको अवसरमा आज काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

नेपाली सेनाका तर्फबाट आजै टुँडिखेलमा अश्वकला, मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकलालगायतको प्रदर्शन गरिन्छ । टुँडिखेलमा नेपाली सेनाले आयोजना गर्ने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहन्छ ।

जनविश्वासअनुसार टुँडिखेलको पूर्व–दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रूखमा बास गर्ने गुरुमापा भन्ने राक्षसले शहरका बालबालिकालाई खाने गरेको थियो । पीडित स्थानीयवासीले विभिन्न उपायले त्यसलाई संहार गरे । राक्षसको प्रेतात्मा फेरि जागा भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्नसक्ने भय स्थानीयवासीमा रहिरह्यो । यसैकारण प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडेजात्रा गरी गुरुमापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाउने गरिएको जनश्रुती छ ।

साथै शहरका कुनै पनि बालबालिकामाथि खतरा नहोस् भनी आजै राति त्यही रूखको फेदमा गुरुमापालाई खानेकुरा पनि दिइन्छ । यसो गरेपछि वर्षभर बालबालिकालाई गुरुमापाबाट खतरा नहुने विश्वास गरिन्छ ।

आजकै दिन ललितपुरमा पनि एउटा आँखा नदेख्ने घोडा दौडाएर घोडेजात्रा मनाउने परम्परा छ ।

Hot Properties

इजरायली आक्रमणबाट बेरूतमा ६ जनाको मृत्यु, २४ घाइते

इरानको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा खसालियो 'प्रोजेक्टाइल'

सिरहाबाट एसईईमा ११ हजार बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै

सल्यानमा ग्यास पाउँदैनन् उपभोक्त, व्यवसायी भन्छन्-माग बढ्दा समस्या

गुल्मीको छल्दी टारी–पालुखा जोड्ने झोलुङ्गे पुल ५ महिना अगावै तयार

को हुन् जो केन्ट ? ट्रम्पसँग असहमति देखाउँदै किन दिए राजीनामा ?

