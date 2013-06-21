‘म’ केन्द्रित राजनीतिबाट उठ्न नसके पूराना दलको भन्दा पनि नराम्रो हबिगत हुन्छ : रवि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १४:३१

४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले ‘म’ केन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठ्न नसके पूराना दलहरूको भन्दा नराम्रो हबिगत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

पार्टीले मंगलबार र बुधबार आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘आफ्नो पोजिसन के हुन्छ । म कहाँ हुन्छु, पार्टी र सरकारमा मेरो हैसियत के हुन्छ ?,’ रविले थप भने, ‘यो म केन्द्रित राजनीतिबाट बाहिर उठ्न सकिएन भने हाम्रो हविगत पूराना राजनीतिक दलका नेताहरू भन्दा पनि बत्तर (नराम्रो) हविगत हुन्छ ।’

साथै, उनले नागरिकले विवेक पुर्‍याएर दुई तिहाइ दिएको भन्दै यसलाई चुनौतीकै रुपमा लिन नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

‘नागरिकको विवेकलाई दुई तिहाइ पाएको सरकारले चुनौती थियो । पुराना राजनीतिक दलहरूलाई ३६ वर्षसम्म कुरे । हामीलाई ३६ दिन पनि कुर्नेवाला छैनन् । यो कुरा निर्धक्क हुनुहोला,’ उनले भने ।

सांसदहरूलाई रविले भने– प्रशस्त पानी पिउनू, लामो समय शौचालय नरोक्नू

सांसदहरूलाई रविले भने– प्रशस्त पानी पिउनू, लामो समय शौचालय नरोक्नू
आजको दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्को टुंगो लागेको छैन : रवि लामिछाने

आजको दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्को टुंगो लागेको छैन : रवि लामिछाने
रास्वपामा राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोप्रति रविले मागे माफी

रास्वपामा राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोप्रति रविले मागे माफी
अभिमुखीकरणमा पुगे रास्वपा सभापति रवि लामिछाने

अभिमुखीकरणमा पुगे रास्वपा सभापति रवि लामिछाने
सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको रविविरुद्धको मुद्दा कसरी टुंगिएला ?

सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको रविविरुद्धको मुद्दा कसरी टुंगिएला ?
रविको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा जवाफी बहस बाँकी, बिहीबार अर्को सुनुवाइ

रविको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा जवाफी बहस बाँकी, बिहीबार अर्को सुनुवाइ

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
'शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?'

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित