+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

छेवैको कार्यालयबाट फाइल नमगाई सर्वोच्चले भन्यो-‘निर्णयको टिप्पणी रहेनछ, फेरि सुनुवाइ गर्नू’

अब फेरि शुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते ७:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा फाइल नआएको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरेको छ।
  • सुनुवाइ फेरि सुरु गर्नुपर्ने भएकाले थप तीन/चार दिन समय लाग्ने निश्चित भएको छ।
  • महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेविरुद्धको आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएकी थिइन्।

५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा लगातार तीन दिन सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने बेलामा ‘फाइल आइनपुगेको’ भन्ने आधार देखाएर सुनुवाइ सारेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गर्न स्विकृती दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ताको त्यही निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एउटा फाइलको टिप्पणी आइनपुगेको भन्ने आधार देखाएर कुनै निर्णय नै नगरी सुनुवाइको मिति सारेको हो । अब फेरि शुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

संशोधित फाइल भेटिएन

गत ३ पुसमा रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता नारायण बहादुर पहराईले ‘आफूले रवि लामिछाने विरुद्ध किटानी नदिएको भन्दै जाहेरी दरखास्तको बेहोरा फरक पारिएको’ भनी निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनका आधारमा आरोपपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा चीतवन, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको विवरणको व्याख्या छ ।

निर्णयमा बचतकर्ताहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेर ‘को कसका विरुद्ध मुद्दा चलेको छ, हामीलाई सरोकार नभएको तर आफूहरुको बचत फिर्ता मुख्य विषय भएको’ भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तिनै निवेदन र छलफलबाट शुरु भएको प्रक्रिया आरोपपत्र संशोधनमा पुगेर टुंगिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुसमा निर्णय गर्दा ‘निजको हकमा’ भन्दै रवि लामिछानेलाई मात्रै लागू हुने गरी आरोपपत्र संशोधनको स्विकृती दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

दुई दिनपछि उनले निर्णय संशोधन गरिन् । ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाइ अभियोगमा मुछिएका सबैका लागि लागू हुने गरी आरोपपत्र संशोधनको स्विकृती दिएकी हुन् । अघिल्लो निर्णयमा रवि लामिछानेका वारेमा कयौ पटक उल्लेख भए पनि पछिल्लोमा अरु आरोपितहरुको नाम उल्लेख छैन, बरु ‘निजका हकमा’ भन्ने शब्दावली मात्रै हटाइएको छ ।

सर्वोच्चबाट डेढ सय मिटरको दुरीमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट फाइल पठाउन १० मिनेट पनि लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरु मुद्दाको पालो आएपछि वाकीटकीबाटै खबर गरेर सरकारी वकिलहरुलाई बहसपैरवीका लागि बोलाउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा २ माघको निर्णयको प्रति पेश भएको थियो । तर त्यसको टिप्पणी र अरु राय सहितको फाइल पेश भएको थिएन । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २ माघ, २०८२ अर्थात पछिल्लो संशोधित निर्णयको टिप्पणी र अरु प्रमाण पेश नभएको भन्ने कारण देखाएर मुद्दाको निर्णय नसुनाइ फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘त्रुटी सच्चाइएको भनिएको २ माघ, २०८२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपी र सोसँग सम्वद्ध अन्य प्रमाण भए सो समेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनु ।’

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको पालादेखि नै आफ्नो र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविच पेशी तारिख आदानप्रदान लगायतका काम ‘डिजिटल’रुपमा गर्दै आएको छ ।

तर तीन दिन मुद्दाको सुनुवाइ गरेर अन्तिममा कुनै फाइल नभेटिएको भनी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । जब कि, तत्काल मगाउन आदेश गरेको भए महान्यायाधिवक्ता स्वयं समेत बहसपैरवीमा संलग्न भएको सुनुवाइका क्रममा नै पत्र सहित सक्कल फाइल पेश हुनसक्ने अवस्था थियो ।

न्यायाधीशहरु सुवेदी र पोखरेलको इजलासले अब रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइगर्ने निश्चित छैन । आदेशमा नै उक्त इजलासले आगामी सोमबार (९ चैत) मा मा पेशी तोक्नु भनेको छ । तर ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलास समक्षा लगाउका मुद्दा समेत साथी राखी पेश गर्नु’ भनेको छ ।

त्यसो हुँदा एक त न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलकै इजलास गठन हुन्छ वा हुँदैन टुंगो छैन । अर्कोतर्फ उनीहरुकै इजलास गठन भएपनि गोलाप्रक्रियाका क्रममा त्यो मुद्दा उनीहरुकै इजलासमा पर्छ भन्ने निश्चितता छैन ।

अब सर्वोच्च अदालतले फेरि शुरुदेखि त्यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो हुँदा बहसका क्रममा थप तीन/चार दिन समय लाग्ने निश्चित भएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने प्रयासमा रास्वपा

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

रवि लामिछानेको जिम्मेवार वक्तव्य

'म' केन्द्रित राजनीतिबाट उठ्न नसके पूराना दलको भन्दा पनि नराम्रो हबिगत हुन्छ : रवि

रास्वपा सांसदलाई रवि लामिछानेका १० निर्देशन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित