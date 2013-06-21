प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरमा पूजा

News Summary
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ६ चैतमा जनकपुरधामको जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेकी छन्।
- प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक जनकपुरधाम आएकी उनले जानकी मन्दिरमा दर्शन गरेकी हुन्।
- उनले सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो यात्रा नितान्त धार्मिक रहेको बताइन्।
६ चैत, जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक जनकपुरधाम आएकी उनले जानकी मन्दिरमा दर्शन गरेकी हुन् ।
त्यस क्रममा उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो नितान्त यो धार्मिक यात्रा रहेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्की देशका विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरिरहेकी छिन् । उनी हिजोमात्रै कर्णालीका विभिन्न जिल्ला पुगेर चुनाव सम्मन्न गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।
