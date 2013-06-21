हावाहुरीसहितको वर्षाले काठमाडौं पनि अस्तव्यस्त

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं उपत्यकामा मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा र हावाहुरी भएको छ।
- लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देहीमा हावाहुरी र वर्षा भएको मौसम विभागले जनाएको छ।
- वर्षा र हावाहुरीका कारण लुम्बिनीमा दिउँसै अँध्यारो भएको र काठमाडौंमा अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ।
६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पनि भारी वर्षा भएको छ ।
शुक्रबार देशको पश्चिमी क्षेत्रबाट सक्रिय भएको मनसुन काठमाडौंमा सक्रिय भएको हो ।
मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार लुम्बिनीका बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा हावाहुरी र वर्षा भएको थियो ।
काठमाडौंमा पनि हावाहुरीसहित वर्षा भएको हो ।
बादल र हावाहुरीका कारण लुम्बिनीमा दिउँसै अँध्यारो भएको थियो । बजार क्षेत्रमा गाडीहरू दिउँसै बत्ती बालेर गुडिरहेको देखिन्थ्यो ।
त्यस्तै, काठमाडौंमा पनि वर्षापछि अवस्था अस्तव्यस्त बनेको थियो ।
