गुल्मीमा चट्याङ लागेर थप ३ जना घाइते

- गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–३ ह्वाङदीमा चट्याङ लाग्दा ६४ वर्षीय नारायण थापा र दुई नातिनी घाइते भएका छन्।
- घाइते नारायणको टाउकोमा चोट लागेको छ भने आस्मा र आशिका सामान्य घाइते छन्।
- घाइते तीनै जनालाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ह्वाङदीमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
६ चैत, गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–३ ह्वाङदीमा चट्याङ लाग्दा तीन जना घाइते भएका छन् ।
स्थानीय ६४ वर्षीय नारायण थापा, ३ वर्षीया नातिनी आस्मा गिरी र ६ वर्षीया आशिका गिरी घाइते भएका हुन् ।
नारायणको उनको टाउकोमा चोट लागेको छ भने आस्मा र आशिका सामान्य घाइते छन् ।
घाइते तीनै जनालाई तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाङ्दीमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । चट्याङका कारण मानवीय तथा पशु चौपायामा क्षति पुगेपछि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
