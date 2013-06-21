बिहारबाट नेपाल प्रवेश गर्दै पानी पार्ने प्रणाली, कहाँ पर्ला बढी प्रभाव ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतको बिहार क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको वर्षा प्रणालीले बागमती प्रदेशमा वर्षा गराउने सम्भावना छ भने चितवन र आसपासमा ठूलो वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ।
- यो वर्षा प्रणाली बिहान १० देखि ११ बजेको आसपासमा काठमाडौं उपत्यकामा पुग्नेछ र वर्षाको अवधि बढीमा ३ घण्टाको हुनेछ।
- गत २४ घण्टामा मोरङको लेटाङमा सबैभन्दा धेरै ६१.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ र वर्षासँगै सडक, विद्युत र सन्चार सेवा प्रभावित भएका छन्।
७ चैत, काठमाडौं । भारतको बिहार क्षेत्रमा रहेको एक प्रणाली बागमती प्रदेशमा प्रवेश गरेर वर्षा गराउने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् ।
मौसमविद् उज्जवल उपाध्यायका अनुसार भारतको गोरखपुर-बगाहा हुँदै प्रवेश गरिरहेको उक्त प्रणाली हाल उत्तर-पूर्व सर्ने क्रममा छ । यो प्रणाली नेपालमा पहिलेदेखि सक्रिय रहेको वर्षा प्रणालीसँग ठोक्किने भएकाले केहीबेर भीषण वर्षा गराउने उच्च सम्भावना छ।
मौसमविद् उपाध्यायका अनुसार यो प्रणाली पश्चिम चितवनबाट सुरु भएर पूर्वतर्फ बढ्नेछ । यसको प्रभावका कारण चितवनको भण्डारा, टाँडी, भरतपुर, मुग्लिङ र शक्तिखोर क्षेत्रमा ठूलो वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ ।
साथै, धादिङ र उत्तरी मकवानपुर हुँदै यो प्रणाली बिहान १० देखि ११ बजेको आसपासमा काठमाडौं उपत्यका आइपुग्ने अनुमान छ।
उनका अनुसार यो वर्षाको अवधि बढीमा ३ घण्टाको हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका आइपुग्दा यो प्रणाली केही कमजोर भइसक्ने भएकाले उपत्यकामा ठूलो वर्षाको सम्भावना भने कम देखिएको छ ।
यो वर्षापछि भने पश्चिम तथा काठमाडौं उपत्यका र मध्य क्षेत्रको मौसम क्रमशः खुल्दै जाने बताइएको छ । मौसमविद हरिप्रसाद दाहालका अनुसार आजै रातिबाट यो प्रणालीको प्रभाव कम हुँदै जाने सम्भावना छ ।
हिजो मात्रै देशका विभिन्न स्थानमा मेघ गर्जनसहित ठूलो हुरीबतास र असिना पानी परेको थियो । हिजोको सो मौसमी घटनाले जनजीवन केही प्रभावित बनेको थियो भने स्थानीय स्तरमा बालीनाली र संरचनामा पनि सामान्य क्षति पुगेको थियो।
सबैभन्दा धेरै वर्षा मोरङको लेटाङमा
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गत २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै वर्षा मोरङको लेटाङमा भएको छ । आज बिहान सवा ८ बजेसम्मको विवरण अनुसार लेटाङमा ६१.६ मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ ।
वर्षासँगैको भलबाढी र हावाहुरीले विभिन्न जिल्लामा सडक, विद्युत र सन्चार सेवा प्रभावित भएको समाचार छ ।
शुक्रबारकै प्रणालीकै निरन्तरता र थप विकसित वायुका कारण आज चितवन र आसपासका क्षेत्रमा पुनः वर्षाको सम्भावना बढेको मौसमविदको भनाइ छ ।
मौसममा भइरहेको परिवर्तन र वर्षाको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन् । विशेष गरी हुरीबतास र चट्याङको जोखिमप्रति सचेत रहन मौसमविद्हरूको सुझाव छ ।
