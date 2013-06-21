+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इँटा उद्योगबाट २३ भारतीय कामदारको उद्धार

उद्धार गरिएकामध्ये १२ जना महिला, सात पुरुष र चार जना बालबालिका छन् ।

0Comments
Shares
लक्ष्मण शर्मा
२०८२ चैत ७ गते १४:४३

७ चैत, सप्तरी । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–९ पत्थरगाढास्थित एक इँटा उद्योगबाट २३ जना भारतीय कामदारको उद्धार गरेका छन् ।

राजु साहले सञ्चालन गर्दै आएको बाबा धर्मराज इँटा उद्योगमा काम गर्ने भारतको आसामका २३ जना कामदारलाई आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरले उद्धार गरेको हो ।

इँटा उद्योगमा जबरजस्ती काम लगाएको तथा ज्याला नदिएको भन्ने अनलाइन उजुरी प्राप्त भएपछि स्थलगत निरीक्षण गरी विहीबार कामदारलाई उद्धार गरिएको मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको सहकार्य र समन्वयमा ती कामदार उद्धार गरेर जनकपुर ल्याइएको छ । ती कामदार ठेकेदारमार्फत आएका आयोगले जनाएको छ ।

उद्धार गरिएकामध्ये १२ जना महिला, सात पुरुष र चार जना बालबालिका छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर ती कामदारलाई परिवारजनको जिम्मा लगाउने र इँटा उद्योग सञ्चालक उपर कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने आयोगको मधेश कार्यालयले जनाएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
इँटा उद्योग भारतीय कामदार
लेखक
लक्ष्मण शर्मा

लेखक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, राष्ट्रिय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जिफन्टका महासचिव हुन्।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित