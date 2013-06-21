रविलाई अमेरिकी विशेष दूत गोरको फोन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते ११:५९

१० चैत, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त जितका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई बधाई दिएको छ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत सर्जिओ गोरले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिफोन गरी निर्वाचनमा प्राप्त सफलताका लागि बधाई दिएका हुन्। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको जानकारी अनुसार, गोरले चैत १० गते टेलिफोन गरी बधाई दिएको जानकारी दिएको छ ।

बधाई सन्देशसँगै अमेरिकाले नेपालमा बन्न लागेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरेको छ। दूतावासद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘अमेरिका नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो आर्थिक साझेदारीको सुदृढीकरण गर्न र हाम्रा दुई देशबीचको मित्रतालाई अझ गहिरो बनाउन उत्सुक रहेको छ।’

रवि लामिछाने
रवि लामिछानेको शपथ के हुन्छ ?

रवि लामिछानेको शपथ के हुन्छ ?
सूर्यदर्शन सहकारीमा रविविरुद्ध जाहेरी दिने कृष्ण नै सहकारी ठगीमा पक्राउ

सूर्यदर्शन सहकारीमा रविविरुद्ध जाहेरी दिने कृष्ण नै सहकारी ठगीमा पक्राउ
रविको मुद्दा संशोधनविरुद्धको रिट : आज पनि सुनुवाइ सकिएन, ‘हेर्दाहर्दै’मा राखियो

रविको मुद्दा संशोधनविरुद्धको रिट : आज पनि सुनुवाइ सकिएन, ‘हेर्दाहर्दै’मा राखियो
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
बालुवाटारमा रविलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन्- देश रोएको छ, सम्हालिएर अघि बढ्नू

बालुवाटारमा रविलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन्- देश रोएको छ, सम्हालिएर अघि बढ्नू
१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने प्रयासमा रास्वपा

१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने प्रयासमा रास्वपा

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
