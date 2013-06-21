जाँचबुझ आयोगले भन्यो : डिस्कर्डमा पेट्रोल बम निर्माण गर्ने छलफल भएको थियो

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पेट्रोल बम निर्माण गर्ने विषयमा आन्दोलनरत पक्षले छलफल गरेको पाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १७:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी आन्दोलनका घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगले पेट्रोल बम निर्माण गर्ने विषयमा आन्दोलनरत पक्षले छलफल गरेको पत्ता लगाएको छ।
  • प्रतिवेदनअनुसार, डिस्कर्ड नामक सञ्जालका विभिन्न ग्रुपहरूमा मोलोटोभ कक्टेल निर्माण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने धारणा फैलाइएको थियो।
  • भदौ २२ गते आयोजकहरूले प्रहरीलाई पेट्रोल बम निर्माण र अराजक गतिविधि रोक्न खबर गरेको र साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

११ चैत, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पेट्रोल बम निर्माण गर्ने विषयमा आन्दोलनरत पक्षले छलफल गरेको पाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यसबारे खुलाएको हो ।

‘डिस्कर्ड नाम गरेका विभिन्न सञ्जालको पनि विभिन्न ग्रुपहरू थिए । तीमध्येको एउटा डिस्कर्ड ग्रुपमा अराजक गतिविधि मोलोटोभ कक्टेल ( पेट्रोल बम) निर्माण गर्ने, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्न सक्नेजस्ता धारणा प्रेसित गरिएको थियो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भदौ २३ गतेका आयोजकहरूले यसबारे थाहा पाएको र प्रदर्शनअघि (भदौ २२ गते) नै प्रहरीलाई खबर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘…प्रहरीलाई खबर गरेको र सो रोक्न/हटाउन साइबल ब्युरोलाई अनुरोधसमेत गरेको भनी केही आयोजकमध्ये आयोगसमक्ष सुधन गुरुङले आफ्नो कुरा व्यक्त गरेका छन्’ प्रतिवेदनमा थप उल्लेख छ ।

 

जेनजी आन्दोलन
सम्बन्धित खबर

नख्खु कारागारका जेलरको बयान- त्रासमा पारेर रविलाई छाड्ने अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गराइयो

नख्खु कारागारका जेलरको बयान- त्रासमा पारेर रविलाई छाड्ने अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गराइयो
सशस्त्रमा बनाइयो दंगा नियन्त्रण स्पेसल गण, भूमिका भने अस्पष्ट

सशस्त्रमा बनाइयो दंगा नियन्त्रण स्पेसल गण, भूमिका भने अस्पष्ट
ओली, लेखक, खापुङमाथि १० वर्ष कैद सिफारिस तोकिएको कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी

ओली, लेखक, खापुङमाथि १० वर्ष कैद सिफारिस तोकिएको कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी
जेनजी आन्दोलनमा केन्द्रीय कारागारबाट फरार कैदी सिरहाबाट पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा केन्द्रीय कारागारबाट फरार कैदी सिरहाबाट पक्राउ
जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको माग

जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको माग
कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गर्ने

कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गर्ने

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

