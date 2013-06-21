+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मिर्चैयामा निःशुल्क आँखा शिविर, ३१२ जनाले पाए नयाँ दृष्टि

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ चैत १२ गते ७:४७

१२ चैत, सिरहा । पाँच वर्षदेखि हिरादेवी महरा अँध्यारो जीवन बाँचिरहेकी थिइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले उनले उपचार गराउन सकिनन् ।

उनलाई मोतियाविन्दुको समस्या थियो । जसकारण उनका लागि संसार केवल अँध्यारो मात्रै थियो । तर, चैतको पहिलो साता उनी नगरपालिकामा आयोजित वृहत निःशुल्क आँखा शिविरमा पुगिन् । विशेषज्ञ चिकित्सकले उनको आँखा जाँच गरे ।

जाँचपश्चात उनको आँखाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । उनको शल्यक्रिया भयो ।  हिरा देवीले खुशीले भरिएको स्वरमा भनिन्, ‘अब म राम्ररी संसार हेर्न सक्छु’, उनले आफ्नै नगरपालिकामा यस्तो सेवा पाउँदा विश्वासै नलागेको बताइन् ।

उनकै जस्तै समस्यामा थिइ, मिर्चैया-६ की करिब ६० वर्षीया शिवकुमारी साह ।  आर्थिक अभावका कारण उपचार सम्भव थिएन। उनले मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘गरीबसँग पैसा हुँदैन, स्वास्थ्य बिग्रँदा थला परेरै मरिन्छ। तर, यहाँ निःशुल्क सेवा पाएर जीवनमा नयाँ उज्यालो देखिन थालेको छ ।’

मिर्चैया-१ का रामशंकर यादव र स्थानीय सुमित्रादेवी यादवले पनि यही शिविरबाट आँखाको उपचार गराएर जीवनमा नयाँ दृष्टि पाउँदाएका छन् ।

मिर्चैया नगरपालिका र तिलगंगा आँखा अस्पताल काठमाडौंको सहकार्यमा भएको शिविरमा ३१२ जनाको मोतियाविन्दु शल्यक्रिया गरिएको मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार यादवले बताए । दृष्टि परीक्षण, मोतियाविन्दु छनोट र चस्मा जाँचसहित सबै सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गरिएको उनले बताए।

चिकित्सक बासुदेव अधिकारीका अनुसार, अस्पतालमा अपरेशनको खर्च करिब २८ देखि ३० हजार रुपैयाँ पर्न सक्छ । तर, यहाँ प्रत्येक अपरेशनको लागि मात्र १४ हजारमा सेवा उपलब्ध गराइएको हो, जसमा औषधि, जाँच र भाडासमेत समावेश छ ।

मिर्चैया नगरपालिकाका मेयर यादवले दलित र विपन्न परिवारका वृद्ध नागरिकहरुलाई आँखाको समस्या भएको र आर्थिक अभावकै कारण उपचार गराउन नसकेको खबर पाएपछि तिलगंगा आँखा अस्पतालसँग मिलेर शिविर आयोजना गरेको बताए ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजनकुमार साहका अनुसार, चैत २ देखि ८ गतेसम्म प्रत्येक वडा र मिर्चैया अस्पतालमा भएको स्क्रिनिङ शिविरमा चार हजार ५५० जनाको आँखाको उपचार गरिएको थियो,जसमा ३१२ जनाको मोतियाविन्दु शल्यक्रिया गरिएको हो ।

आँखा शिविर मिर्चैया नगरपालिका
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भदौ २३ दोहोरिनु हुँदैन भन्दै जाँचबुझ आयोगले कस्ता सुझाव दिएको छ ?

भित्रिँदै वर्षा र हावाहुरीको नयाँ प्रणाली, कति शक्तिशाली छ ?

पीएम कपमा आज आर्मी र गण्डकी एवं पुलिस र बागमती भिड्दै

आज चैते दसैं पर्व मनाइँदै

वैशाखयता देशभर ७ हजार २३१ विपद्का घटना, १३ हजार बढी प्रभावित

अमेरिकी डलर, सिंगापुर डलर र पाउन्डको भाउ बढ्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित