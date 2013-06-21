हामी अझै पनि तेस्रो शक्ति हौं : केपी शर्मा ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी अझै पनि देशको राजनीतिक शक्तिको रुपमा कायमै रहेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १६:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी अझै पनि देशको राजनीतिक शक्तिको रुपमा कायमै रहेको बताएका छन्।
  • ओलीले सरकारले जादुयी चुनाव मञ्चन गरेर रास्वपाले लगभग दुई तिहाइ सिट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
  • उनले एमाले अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा २५ सिट रहेको र पार्टी तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको उल्लेख गरे।

१२ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी अझै पनि देशको राजनीतिक शक्तिको रुपमा कायमै रहेको बताएका छन् ।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमाले अझै तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले जादुयी चुनाव मञ्चन गरेर रास्वपाले लगभग दुई तिहाइ सिट ल्याएको पनि टिप्पणी गरे ।

‘जादुमयी चुनाव मञ्चन गरेर लगभग दुई तिहाइ ल्यायौं भनियो । योअघि रास्वपाको २१ सिट थियो । अहले पनि प्रतिनिधिसभामा हामी त्यो भन्दा बढि छौं । हामी अलिकति खस्किएर यहाँ आइपुग्यौं,’ उनले भने, ‘कुनै चिज क्याइमेक्समा पुगेपछि घट्ने दिशामा लाग्छ । हामी कुनै गल्तीले, सुशासनविरुद्धको कामले, असक्षम भएर हामी यहाँ आइपुगेका होइनौं ।’

ओलीले घृणाको राजनीतिले अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्दै जनताको साथ लिएर फेरि अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्ने बताए ।

‘२१ सिट हुनेले दुई तिहाइ पुर्‍याउँछ भने हामीसँग अहिले पनि २५ सिट त छ नि । तर पनि नेकपा एमाले तेस्रो शक्तिको रुपमा एमाले रहेकै छ त,’ उनले भने, ‘अनेक शक्ति नामोनिशासन नरहँदा पनि हामी शक्तिको रुपमा छौं । हामी सकियौं भन्ने कुरा होइन ।’

उनले यो निर्वाचनबाट गहिरो शिक्षा प्राप्त भएको पनि बताए ।उनले थपे, ‘गहिरो र गभ्मीर शिक्षा लिने अवसर प्राप्त गरेका छौं । शिक्षा लिएर आफूलाई चुस्त दुरुस्त अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

केपी ओली
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

