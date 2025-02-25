+
English edition

राखेपको निलम्बनपछि एन्फाले स्थगित गर्‍यो निर्वाचन

२०८२ चैत १२ गते १९:१४ २०८२ चैत १२ गते १९:१४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चैत १३ गतेका लागि तय भएको एन्फा निर्वाचन स्थगित गरेको छ ।
  • एन्फा निर्वाचन समितिले बिहीबार सूचना जारी गर्दै अर्को सुचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ ।
  • राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै बुधबार एन्फालाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

१२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निलम्बनमा परेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन स्थगित भएको छ ।

एन्फा निर्वाचन समितिले एक सूचना जारी गर्दै चैत १३ शुक्रबारका लागि तय गरिएको एन्फा निर्वाचन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो ।

‘अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌ले मिति २०८२।१२।११ गते तीन महिना सम्मका लागि निलम्बन गरेको भन्ने पत्र एन्फा सचिवालय मार्फत यस निर्वाचन समितिलाई मिति २०८२।१२।१२ गते प्राप्त भएकाले मिति २०८२।१२।१३ गतेका लागि तय गरिएको मतदान कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ’ सूचनामा भनिएको छ ।

एन्फा निर्वाचन तेस्रो पटक स्थगित भएको हो । एन्फा कार्यसमिति बैठकले पहिलो पटक माघ २८ गते झापामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको विपक्षमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दाय भएपछि अदालतले अल्पाकलिन आदेश जारी गर्दा स्थगित भएको थियो । यस्तै दोस्रो पटक फागुन २७ गतेका लागि तय भएको एन्फा निर्वाचन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भएका कारण निर्वाचन आयोगको पत्रपछि स्थगित भएको थियो ।

पटकपटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि राखेप कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ को २ लाई टेकेर एन्फा नेतृत्वमाथि ३ महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

एन्फा निलम्बनमा परेपछि अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार कुमार केसी पक्षले निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा समेत गरेका थिए ।

बुधबारसम्म निर्वाचन गरिछाड्ने हठसहित अगाडि बढेको एन्फाले आज भने निर्वाचन रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अहिलेको एन्फा नेतृत्वले आफू पुनः दोहोरिन कार्यकाल सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि नै विधानमै नभएको अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।

एन्फा निर्वाचनका लागि अघि बढेपछि राखेपले स्वीकृतीबिना निर्वाचन नगर्न पटकपटक पत्र काटेको थियो । तर, एन्फाले निर्देशन अवज्ञा गर्दै चैत १३ गते नै जसरी पनि निर्वाचन गर्ने अडान राखेपछि राखेपले निलम्बन गरेको थियो ।

टुर्नामेन्ट
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
विशेष

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
राष्ट्रिय समाचार

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
राष्ट्रिय समाचार

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
राष्ट्रिय समाचार

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

जीर्ण घर भत्किएको छ, अब सम्हालेर राम्रो घर बनाउनुपर्छ : एन्फा पूर्वअध्यक्ष शेर्पा

जीर्ण घर भत्किएको छ, अब सम्हालेर राम्रो घर बनाउनुपर्छ : एन्फा पूर्वअध्यक्ष शेर्पा

आईपीएल २०२६ : लिग चरणका सबै खेलको तालिका सार्वजनिक

आईपीएल २०२६ : लिग चरणका सबै खेलको तालिका सार्वजनिक

राखेपको निलम्बनपछि एन्फाले स्थगित गर्‍यो निर्वाचन

राखेपको निलम्बनपछि एन्फाले स्थगित गर्‍यो निर्वाचन

पेमा लामाले फिर्ता लिइन् एन्फा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी

पेमा लामाले फिर्ता लिइन् एन्फा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी

फरक भूमिकामा छाएका शंकर, बागमतीविरुद्ध ‘म्याच विनिङ’ शतक

फरक भूमिकामा छाएका शंकर, बागमतीविरुद्ध ‘म्याच विनिङ’ शतक

शंकरको शतक, दिनेशको अलराउन्ड प्रदर्शनमा पुलिसको जित

शंकरको शतक, दिनेशको अलराउन्ड प्रदर्शनमा पुलिसको जित

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन

ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नासा नेपालको शुभकामना

प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नासा नेपालको शुभकामना

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ