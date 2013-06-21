बालुवाटारमा बालेनले गरे पूजा (तस्वीरहरू)

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारी निवास बालुवाटारमा पूजाआजा गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १३ चैतमा सरकारी निवास बालुवाटारमा पूजाआजा गरेका छन्।
  • उनी मध्यान्ह साँढे १२ बजे शंखनाद र स्वस्ति वाचन गरी शपथ लिएका थिए।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार निर्णय गरेको र त्यसपछि उनी बालुवाटार पुगेका थिए।

१३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारी निवास बालुवाटारमा पूजाआजा गरेका छन् ।

मध्यान्ह साँढे १२ बजे विभिन्न धार्मिक विधिअनुसार स्वस्ति वाचन, शंखनाद गरेर शपथ लिएका बालेनले अहिले साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पनि पूजाआजा गरेका हुन् ।

यहाँ भने उनी आफैँ प्रत्यक्ष संलग्न भएर पूजा गरेका छन् ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालयका सचिवलगाउत उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वटा विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उनी बालुवाटार पुगेका थिए ।

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

