टिचिङ अस्पतालको ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना भए ओली

‘रेड जोन’को २७ नम्बर बेडमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ओलीलाई भर्ना गर्नका लागि ५०१ नम्बर बेड भएको भवनसम्म लैजाँदा उनकै गाडी चढाएर लगिएको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १०:१०
५०१ नम्बर बेड भएको भवनसम्म लैजाँदा ओलीलाई उनकै गाडी चढाएर लगिएको थियो ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एनेक्स वान ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना गरिएको छ।
  • आज बिहान पक्राउ परेपछि ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको थियो र सुरुमा रेड जोन २७ नम्बर बेडमा राखिएको थियो।
  • नेफ्रोलोजी टिमका डाक्टर रविन नेपालीसहितको टोलीले ओलीको रक्त जाँच र भिडियो एक्सरे गरी ५०१ नम्बर बेडमा सारिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) भर्ना भएका छन् । उनलाई ‘एनेक्स वान’को ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना गरिएको हो ।

आज बिहान पक्राउ परेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न उनलाई अस्पताल लगिएको थियो ।

उनलाई सुरुमा अस्पतालको ‘रेड एरिया’को २७ नम्बर बेडमा राखिएको थियो । त्यहाँ उनलाई नेफ्रोलोजी टिमका डाक्टर रविन नेपालीसहितको टोलीले स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो । मुटु सम्बन्धी डाक्टरले पनि उनको जाँच गरेका थिए । ‘रगत जाँच, भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षण गरिएपछि ओलीलाई एनेक्स वानको ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना गरिएको छ,’ अस्पताल स्रोतले बतायो ।

५०१ नम्बर बेड भएको भवनमा लैजाँदा ओलीलाई उनकै गाडी चढाएर लगिएको थियो ।

टिचिङको ५०१ नम्बर बेड मिर्गौला प्रत्याराेण गरेका बिरामीलाई राख्ने बेड हाे । ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका बिरामी हुन् । उनको दुईपटकसम्म मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस भएपछि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई आज बिहान गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक  पनि आजै पक्राउ परेका छन् ।

आज शनिबारको दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरुलाई आइतबार मात्रै अदालत पेस गर्ने तयारी छ ।

केपी शर्मा ओली टिचिङ अस्पताल
अध्यक्ष ओलीको रिहाइ गर्न एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको माग

ओली र लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिने

ओली पक्राउ परेपछि एमाले सचिवालय बैठक जारी

ओली टिचिङ अस्पतालको 'रेड एरिया' को २७ नम्बर बेडमा

ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न टिचिङ अस्पताल लगियो

ओली पक्राउ परेपछि एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

