ओली पक्राउ परेपछि एमाले सचिवालय बैठक जारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते ९:४६

काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको घटनाबारे छलफल गर्न नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बसेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी बैठकमा ओलीको गिरफ्तारी लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीविरुद्ध एमाले विरोधमा उत्रिने तयारीमा छ । केही कार्यकर्ताहरुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरिसकेका छन् ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतले सचिवालय बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरुसँग पनि बैठक बस्ने र ती बैठकले विरोधका कार्यक्रम र स्वरुप तय गर्ने जानकारी दिए ।

एमालेले ओलीको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ ।

एमालेको सचिवालय बैठक केपी शर्मा ओली
‘आयोगको प्रतिवेदन जाहेरी जस्तो हो, थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नु हतारो’  

ओली पक्राउको विरोधमा एमाले सडकमा उत्रियो, चावहिल क्षेत्रमा प्रदर्शन

प्रहरी हेडक्वाटरमा रातभर परामर्श, झिसमिसेमै ओली–लेखक पक्राउ

गृहमन्त्री सुधन ट्राफिक कार्यालय छिरेपछि पुगेका थिए ललितपुर

ओली–लेखक पक्राउबारे समीक्षापछि मात्र कांग्रेस धारणा आउने

ललितपुर प्रहरी कार्यालय पुगे गृहमन्त्री

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

