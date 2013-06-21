+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हतारमा होइन, विचार पुर्‍याएर सरकार अघि बढोस् : संविधानविद् अधिकारी

उनको भनाइ छ- ‘कार्की प्रतिवेदन द्रूत मार्ग होइन । यसले स्पष्टता, अध्ययन र विचारशील कार्यको लागि आह्वान गर्दछ– हतार होइन ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १०:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउपछि सरकारलाई विचार पुर्‍याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो।
  • उहाँले 'सावधानीको नोट' शीर्षकमा लेख्दै हतारमा गरिएका प्रतिक्रियाभन्दा सोचविचार गरेर गरिएका निर्णयले बलियो परिणाम ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो।
  • डा. अधिकारीले कार्की प्रतिवेदन द्रूत मार्ग नभएको र यसले स्पष्टता, अध्ययन र विचारशील कार्यको लागि आह्वान गर्ने बताउनुभयो।

१४ चैत, काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले विचार पुर्‍याएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै डा. अधिकारीले विचारशील कार्यको लागि आह्वान गरेका हुन् ।

‘सावधानीको नोट’ शीर्षक दिएर उनले लेखेका छन्, ‘एकछिन विचार पुर्‍याउनुहोस् । हतारमा गरिएका प्रतिक्रियाहरू भन्दा सोचविचार गरेर गरिएका निर्णयहरूले बलियो परिणामहरू सिर्जना गर्छन् ।’

उनले आजको स्पष्टताले भोलिको लागि आत्मविश्वास निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै कार्की प्रतिवेदन द्रूत मार्ग नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘आजको स्पष्टताले भोलिको लागि आत्मविश्वास निर्माण गर्छ । कार्की प्रतिवेदन द्रूत मार्ग होइन । यसले स्पष्टता, अध्ययन र विचारशील कार्यको लागि आह्वान गर्दछ– हतार होइन,’ संविधानविद् अधिकारीले लेखेका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
डा. विपिन अधिकारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

टिचिङ अस्पतालको ५०१ नम्बर बेडमा भर्ना भए ओली

लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान हुँदैन : मुख्यमन्त्री कार्की

अध्यक्ष ओलीको रिहाइ गर्न एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको माग

ओली र लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिने

ओली पक्राउ परेपछि एमाले सचिवालय बैठक जारी

‘आयोगको प्रतिवेदन जाहेरी जस्तो हो, थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नु हतारो’  

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित