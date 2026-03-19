+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहामा प्रेमनाथ हत्या र पुजारीलाई गोली प्रहार घटना : दुई जना पक्राउ

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले हत्या तथा ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो।

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ वैशाख २८ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहामा दुई छुट्टाछुट्टै गोली प्रहार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • प्रहरीले प्रेमनाथ यादव हत्या र श्यामसुन्दर शर्मामाथिको गोली प्रहार दुवै घटनामा एउटै भारतीय सुटर संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको बताएको छ।
  • पक्राउ परेकाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी बासुदेव पाठकले बताए।

२८ वैशाख, सिरहा । सिरहामा भएका दुई छुट्टाछुट्टै गोली प्रहार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले हत्या तथा ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो।

प्रहरीका अनुसार २०८२ फागुन १६ गते सिरहा नगरपालिका–७ बाँसघारीमा २८ वर्षीय प्रेमनाथ यादवको गोली हानी हत्या गरिएको थियो।

घटनापछि खटिएको अनुसन्धान टोलीले घटनास्थलबाट गोलीको खोका बरामद गर्नुका साथै बीटीएस, सीडीआर, सीसीटीभी फुटेज र अन्य प्राविधिक प्रमाणहरूको विश्लेषण गरेको थियो।

तीन जना भारतीय नागरिकसहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उपेन्द्र यादव पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार पारिवारिक विवाद र पुरानो रिसिइबीका कारण उपेन्द्र यादवले भारतीय सुटरको सहयोगमा करिब ३ लाख रुपैयाँ सुपारी दिएर हत्या गराउने योजना बनाएको खुलेको छ। त्यसमध्ये १ लाख रुपैयाँ पहिले नै दिइसकेको र बाँकी रकम दिन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

त्यस्तै, औरही गाउँपालिका–५ स्थित जितिया मन्दिरका पुजारी ५५ वर्षीय श्यामसुन्दर शर्मालाई बाहिरबाट ढोकाको चुकुल लगाई झ्यालबाट टाउकोमा गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाइएको घटनामा पनि एक अभियुक्त पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीका अनुसार पारिवारिक रिसिइबीकै कारण हरि ठाकुरले भारतीय सुटरलाई ५० हजार रुपैयाँ दिएर पुजारीमाथि गोली प्रहार गराएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

प्रहरीले प्रेमनाथ यादव हत्या र श्यामसुन्दर शर्मामाथिको गोली प्रहार दुवै घटनामा एउटै भारतीय सुटर संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको जनाएको छ।

नेपाली नागरिकहरूले नै बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै भारतबाट सुटर बोलाएर घटना गराएको प्रहरीको दाबी छ।

हाल फरार रहेका सुटर तथा घटनाको ‘डिल’ मिलाउने अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी बासुदेव पाठकले बताए ।

पक्राउ परेकाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।

गोली प्रहार प्रेमनाथ हत्या
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित