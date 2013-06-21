हैदराबादमा मृत्यु भएका तिलकको घरबाट खर्च पठाएर दाहसंस्कार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १२:४४

१४ चैत, खोटाङ । भारतको हैदराबादमा गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएका खोटाङका एक युवाको घरबाट खर्च पठाएर दाहसंस्कार गरिएको छ ।

रोजगारीका लागि हैदराबाद पुगेका खोटेहाङ गाउँपालिका–७ खोटाङबजार भँडारेका २५ वर्षीय तिलक परियारको हैदराबादमै दाहसंस्कार गरिएको हो ।

हैदराबाद पुगेको हप्ता दिन नबित्दै गाडीले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका परियारको यही चैत ११ गते मृत्यु भएको थियो ।

घरबाट दुईपटक गरी २८ हजार खर्च पठाएपछि परियारको विद्युतीय शवगृहमा दाहसंस्कार गरिएको स्थानीय अगुवा अमरसिं बस्नेतले बताए । हैदराबादमै रहेका आफन्तहरु भेला भएर १६ हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेर परियारको दाहसंस्कार गरेका हुन् ।

चैत ५ गते हैदरावाद पुगेका तिलक चैत ६ गते गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका थिए । गान्धी अस्पताल, सेकन्दरावादमा उपचारका क्रममा तिलकको मृत्यु भएको हैदराबादमा रहेका आफन्तले जानकारी दिएका थिए ।

होटलमा काम गर्नका लागि भन्दै तिलक गाउँकै सन्तोष परियार र कृष्ण परियारको साथमा चैत २ गते भारततर्फ हिँडेका थिए । विपन्न आर्थिक अवस्थाका तिलक र सन्तोष निर्वाचन प्रहरीको जिम्मेवारी पुरा गरेर फर्किएपछि हैदरावादतर्फ गएका थिए ।

तर, काम नपाउँदै तिलकले ज्यान गुमाएका हुन् । सँगै गएका सन्तोष र कृष्ण चैत १३ गते हैदरावादबाट घरतर्फ हिँडेका छन् । उनीहरु रोजगारी दिलाउने भन्दै भारत लैजाने ठेकेदार पछ्याउँदै हैदरावाद पुगेका थिए ।

तिलक घरका दुई छोरामध्ये कान्छो छोरा हुन् । उनीहरुका पाँच जना दिदीबहिनी छन् । श्रीमतीसँग अलग्गिएर बसिरहेका उनका पाँच वर्षका छोरा छन् ।

हैदराबादतर्फ हिँडेकै दिन तिलकको घर हावाहुरीले क्षतिग्रस्त बनाइदिएको छ । खोटेहाङ गाउँपालिकाबाट दर्जनौं युवा रोजगारी खोज्दै हैदराबादमा जानेआउने गरेका छन् ।

५ लाख पुरस्कार राशीको सौभाग्य गोल्डकपमा १२ टिम खेल्दै

लेखकको गृहजिल्ला कञ्चनपुर कांग्रेसले बोलायो बैठक

ओलीको गिरफ्तारीपछि दलहरुसँग संवाद गर्न एमालेले तोक्यो जिम्मेवारी

एमाले विद्यार्थी संगठनले भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै

ओली–लेखक गिरफ्तारी प्रतिशोध र पूर्वाग्रही : तरुण दल

एमालेको माग– जेनजी आन्दोलनका घटना बहालवाला न्यायाधीशबाट छानबिन होस्

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

