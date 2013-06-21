+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लेखकको गृहजिल्ला कञ्चनपुर कांग्रेसले बोलायो बैठक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १२:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विषयमा आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
  • कांग्रेसले बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय र गाउँ–नगर कार्यसमिति सदस्यलाई बोलाएको छ।
  • प्रहरीले शनिबार बिहान भक्तपुर कटुन्जेस्थित लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसूर मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ।

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरिएको पक्राउको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस कञ्चनपुरले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो ।

जिल्ला सचिव भीम भट्टले शनिबार दिउँसो साढे ३ बजेका लागि आकस्मिक बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । कञ्चनपुर नेता लेखकको गृहजिल्ला हो । उनी २०७९ को निर्वाचनमा कञ्चनपुर–३ बाट विजयी भएका थिए ।

कांग्रेसले बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाउँ–नगर कार्यसमिति र भ्रातृ संगठनलाई बोलाइएको सचिव भट्टले बताए ।

उनले बैठकबाट पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउको विरोधमा केही कार्यक्रमहरू तय गरिने पनि बताए । ‘सरकारले प्रतिशोध साध्ने काम गरेको छ,’ सचिव भट्टले भने, ‘त्यसबारे छलफल गरेर विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौं ।’

प्रहरी शनिबार बिहान पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले उनलाई ज्यानसम्बन्धी कसूर मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
रमेश लेखक पक्राउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
ओली–लेखक गिरफ्तारी प्रतिशोध र पूर्वाग्रही : तरुण दल

ओली–लेखक गिरफ्तारी प्रतिशोध र पूर्वाग्रही : तरुण दल
कांग्रेस सुदूरपश्चिमद्वारा ओली–लेखक पक्राउको विरोध

कांग्रेस सुदूरपश्चिमद्वारा ओली–लेखक पक्राउको विरोध
‘आयोगको प्रतिवेदन जाहेरी जस्तो हो, थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नु हतारो’  

‘आयोगको प्रतिवेदन जाहेरी जस्तो हो, थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नु हतारो’  
ओली–लेखक पक्राउबारे समीक्षापछि मात्र कांग्रेस धारणा आउने

ओली–लेखक पक्राउबारे समीक्षापछि मात्र कांग्रेस धारणा आउने
जनताले प्रतिशोध होइन, विकाससँगै सुशासन खोजेका छन् : प्रतिमा गौतम

जनताले प्रतिशोध होइन, विकाससँगै सुशासन खोजेका छन् : प्रतिमा गौतम
प्रतिशोधले देश जलाउने मात्रै हो : नैनसिंह महर

प्रतिशोधले देश जलाउने मात्रै हो : नैनसिंह महर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित