जनताले प्रतिशोध होइन, विकाससँगै सुशासन खोजेका छन् : प्रतिमा गौतम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते ८:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले एकपक्षलाई मात्रै लक्षित गरी गरिने कारबाहीले सुशासन स्थापना गर्न नसक्ने बताएकी छन्।
  • उनले दोषीलाई लुकाएर एकपक्षलाई मात्रै लक्षित गरी गरिने कारबाहीले जनताले खोजेको विकास र सुशासनको अनुभूति दिन नसक्ने उल्लेख गरिन्।
  • गौतमले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा योजनाबद्ध रूपमा घुसपैठ गरी सरकारी भवन आगजनी गर्ने तत्वहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले एकपक्षलाई मात्रै लक्षित गरी गरिने कारबाहीले सुशासन स्थापना गर्न नसक्ने बताएकी छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गरिएपछि उनले नवगठित सरकारको पछिल्लो कदमबारे टिप्पणी गरेकी हुन् ।

‘दोषीलाई लुकाएर एकपक्षलाई मात्रै लक्षित गरी गरिने कारबाहीले सुशासन स्थापना गर्दै सक्दैन,’ नेतृ गौतमले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘जनताले केवल प्रतिशोध होइन, विकाससँगै सुशासनको अनुभूति खोजेका छन् ।’

नागरिकले प्रतिशोध, द्वन्द्व वा मुठभेड नभएर कानुनी राज्य र न्यायको अपेक्षा गरेको भन्दै उनले शान्ति, सुशासन र उत्तरदायित्वको पक्षमा रहेकाले आफूहरूले निष्पक्ष कारबाहीको नि:शर्त अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेकी छन् । ।

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण छ अपूरो छ । आज भदौ २३ सुरु हुँदै गर्दा समयले भदौ २४ गतेलाई पनि सम्झाइरहेको छ,’ गौतमले लेखेकी छन्, ‘भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा योजनाबद्ध रूपमा घुसपैठ गराई ध्वंस,  लुटपाट, जेल तोड्ने कैदी, भगाउने, प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्ने, सिंहदरबार, अदालतलगायत सरकारी भवन आगजनी गर्ने तत्वहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्छ ।’

केपी ओली पक्राउ प्रतिमा गौतम रमेश लेखक पक्राउ
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

