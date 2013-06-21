साउदी अरबको प्रिन्स सुल्तान एयरबेसमा इरानको हमला, १२ अमेरिकी सैनिक घाइते

१४ चैत, काठमाडौं । इरानले साउदी अरबको प्रिन्स सुल्तान एयरबेसमा गरेको आक्रमणमा परी १२ अमेरिकी सैनिक घाइते भएका छन् ।
अमेरिकी मिडियाले एयरबेसमा भएको इरानी हमलामा घाइते भएका अमेरिकी सैनिको संख्या १२ पुगेको जनाएका छन् ।
यसअघि हमलामा १० सैनिक घाइते भएका बताइएको थियो । बीबीसीको अमेरिकी साझेदार ‘सीबीएस न्युज’ ले घाइतेमध्ये दुई सैनिकको अवस्था गम्भीर रहेको बताएको छ ।
‘वाल स्ट्रीट जर्नल’ ले हमला हुँदा उनीहरू एयरबेसको एक भवनको भित्र थिए । बीबीसीका अनुसार हमलामा कम्तिमा एक मिसाइल र कयौं ड्रोनको प्रयोग भएको थियो ।
‘न्युयोर्क टाइम्स’ र ‘वाल स्ट्रीट जर्नल’ का अनुसार हमलाका कारण कयौं विमान पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् । क्षतिग्रस्त भएका विमानहरू हावामा ईन्धन भर्ने काममा प्रयोग हुने गरेका थिए ।
यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेटको राजधानी अबुधाबीको खलिफा इकोनोमिक जोन क्षेत्रमा मिसाइलको भग्नावेश खस्दा पाँच भारतीय नागरिक घाइते भएका छन् ।
