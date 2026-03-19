सरकारको कार्यसूची– सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते २२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ जसले डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङ योग्य खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेछ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूको प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्ने र उपयुक्त लगानी मोडालिटी निर्धारण गर्नेछ।
  • ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र असफलता अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय निर्णयमा सोबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने घोषणा सो निर्णयमा गरिएको छ ।

जसमा भ्यालू फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, इ–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस तथा पर्फमेन्स बेस कर्न्ट्याक्लाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । अब खरिद प्रक्रियालाई पूर्णत: डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङ योग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने समेत सरकारको निर्णय छ ।

सरकारले आयोजना व्यवस्थापन तर्फ देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाउने भएको छ ।

सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने घोषणा समेत सरकारको छ ।

रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ  कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तर–निकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट र्ट्याक मेकानिजम अन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

सरकारको कार्यसूची- पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

सरकारको कार्यसूची- पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने
सरकारको कार्यसूची : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने
सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो शासकीय सुधारका सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)
सरकारको कदमविरुद्ध सडकमा एमाले
बालेन युगको उदय
सीता वादी : झुप्रा खोलामा संघर्ष गर्दै थिइन्, सिंहदरबार पुगिन्

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

