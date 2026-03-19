काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रमेश लेखक (तस्वीरहरू)

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।

विकास श्रेष्ठ आर्यन धिमाल विकास श्रेष्ठ, आर्यन धिमाल
२०८२ चैत १५ गते ११:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई भक्तपुरको कटुञ्जेस्थित निवासबाट पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
  • जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
  • ओलीलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ भने लेखकलाई प्रहरीको दुई नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । शनिबार बिहान भक्तपुरको कटुञ्जेस्थित निवासबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले आज अदालत उपस्थित गराएको हो ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तीन प्रहरीसहित ७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा जिम्मेवार ठहर गरी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीले ओलीलाई पनि शनिबार बिहानै पक्राउ गरिसकेको छ । ओलीलाई पनि आज अदालत उपस्थित गराइँदैछ ।

ओलीलाई स्वास्थ्य जाँचको लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) लगिएकोमा डाक्टरको सुझाव अनुसार त्यहीँ भर्ना गरिएको छ । लेखकलाई भने प्रहरीको दुई नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ ।

रमेश लेखक
लेखक
सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा के भइरहेको छ ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा के भइरहेको छ ?
रमेश लेखकलाई अदालत उपस्थित गराइयो

रमेश लेखकलाई अदालत उपस्थित गराइयो
ओली र लेखकको रिहाइ माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश हुँदै

ओली र लेखकको रिहाइ माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश हुँदै
ओली र लेखकलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै

ओली र लेखकलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै
ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेले सीडीओ कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउँदै

ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेले सीडीओ कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउँदै

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

