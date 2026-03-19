सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न एसएसपी थापाको निर्देशन, अब अनुसन्धानलाई तीव्रता

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर काम जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले निर्देशन दिएका छन् ।

२०८२ चैत १५ गते १२:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परेपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ।
  • गत भदौमा भएको जनेजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका ७७ जनाको घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगले ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आएको छ।
  • ओली र लेखकको म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ र बयानका लागि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर काम जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई माइतीघर मण्डलास्थित सडकमै एसएसपी थापाले निर्देशन दिएका हुन् । आफू मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिँदै एसएसपी थापाले सुरक्षामा कुनै कमजोरी नगर्ने र हिंसात्मक प्रदर्शन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए ।

ओली लेखक पक्राउ परेपछि एमाले कार्यकर्ताहरुले शनिबार माइतीघर क्षेत्रमा प्रर्दशन गरेका थिए । आइतबार पनि उनीहरुले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र बुझाउँदै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । गत २३ र २४ भदौमा भएको जनेजी आन्दोलनमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर काठमाडौंमा १९ जना र बाहिर जिल्लामा २ जना गरी २१ जनाको ज्यान गएको थियो ।

यो घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसहितका व्यक्तिलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यो प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै शनिबार ओली, लेखक पक्राउ परेका थिए ।

अहिले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि परिसर काठमाडौं आइसकेको एसएसपी थापाले बताए । ‘प्रतिवेदन आइसकेको छ । अब अनुसन्धान र डकुमेन्टेशनका काम हुन्छ’ एसएसपी थापाले भने ।

आन्दोलनमा व्यक्ति मारिएको घटनास्थल काठमाडौं रहेकाले यसको सबै काम अब जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार मुद्दा फाँटका प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरेर कामलाई परिसरले तिव्रता दिएको छ ।

परिसरकै मुद्दा फाँटका डीएसपी राजु अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको उजुरी पक्राउ पुर्जी ओलीलाई थमाइएको थियो भने अधिकारी आफैं पनि ओली निवास बालकोट पुगेका थिए ।

ओलीलाई पक्राउ गर्ने बेला भने एसएसपी थापा यता सुरक्षा सुरक्षा समितिको बैठक राखिएका सुरक्षा समितिकै सुरक्षा रणनीतिबारे छलफलमा सक्रिय थिए ।

परिसर काठमाडौंको टोली, काठमाडौं उपयत्का अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोली, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको समेत गरी करिब ३ सय प्रहरी ओली, लेखकलाई पक्राउ गर्ने बेला गुण्डु र कटुन्जे पुगेका थिए ।

पक्राउ परेका ओली, लेखक दुबैको आज आइतबार म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ । म्याद थपका लागि लेखकलाई अदालत उपस्थित गराइएको छ भने ओलीलाई भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित गराउने बताइएको छ ।

म्याद थपको काम सकिएपछि बयानको काम सुरु गर्ने परिसर काठमाडौंको तयारी छ ।

 

सम्बन्धित खबर

प्रहरीको लाठीचार्जबाट एमाले प्रदर्शनकारी घाइते

प्रहरी भन्छ : ओली-लेखक पक्राउका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुगिसक्यो

कार्की आयोग प्रतिवेदन : ६ डीएसपीलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

खक्रौला नाकामा सामान बरामद गर्दा विवाद, डीएसपीमाथि गुल्ममै हातपात

हत्याको अभियोगमा बुबा पक्राउ, छोरा फरार

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा प्रहरी सहायक निरीक्षकविरुद्ध मुद्दा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित