सिलिकन क्वान्टम प्रोसेसरमा ऐतिहासिक सफलता

चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले सिलिकनमा आधारित क्वान्टम प्रोसेसरमा पहिलो पटक पूर्ण ‘लोजिकल अपरेसन’ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर कम्प्युटिङको दुनियाँमा नयाँ इतिहास रचेका छन्।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १९:०४

१५ चैत, काठमाडौं । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले सिलिकनमा आधारित क्वान्टम प्रोसेसरमा पहिलो पटक पूर्ण ‘लोजिकल अपरेसन’ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर कम्प्युटिङको दुनियाँमा नयाँ इतिहास रचेका छन्।

‘सेन्जेन इन्टरनेशनल क्वान्टम एकेडेमी’ को टोलीले विकास गरेको यो चिपले क्वान्टम गणनाका क्रममा हुने त्रुटिहरूलाई आफैँ पत्ता लगाउने र त्यसलाई सच्याउने क्षमता राख्दछ। यसअघि यस्तो सफलता ‘सुपरकन्डक्टिङ सर्किट’ मा मात्र देखिएको भए पनि आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्समा प्रयोग हुने ‘सिलिकन’ मा यो पहिलो पटक सम्भव भएको हो।

क्वान्टम प्रणालीहरू बाह्य ‘नोइज’ वा अवरोधप्रति निकै संवेदनशील हुने भएकाले गणनामा त्रुटि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिकहरूले फस्फोरसका परमाणुहरूलाई सिलिकनमा निकै सूक्ष्म ढंगले राखेर ‘लोजिकल क्युबिट्स’ तयार गरेका छन्।

यस प्रविधिको परीक्षण गर्न टोलीले पानीको अणुको ऊर्जा अवस्था गणना गर्ने जटिल एल्गोरिदम चलाएको थियो, जसको नतिजा सैद्धान्तिक मानको निकैनजिक पुगेको देखिन्छ।

सिलिकन चिपहरूलाई अहिलेकै सेमिकन्डक्टर कारखानाहरूमा ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने हुनाले, यो सफलताले भविष्यमा सस्तो र शक्तिशाली क्वान्टम कम्प्युटर निर्माण गर्ने बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।

सम्बन्धित खबर

ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?

ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?
बिजनेस भिसामा १३ पटक नेपाल : कागजमा ६ कम्पनी, अनुसन्धान गर्दा छैन एउटै पनि

बिजनेस भिसामा १३ पटक नेपाल : कागजमा ६ कम्पनी, अनुसन्धान गर्दा छैन एउटै पनि
यूएई ‘एजुकेसन स्क्याम’ : कहाँ पुग्यो सीआईबी र शिक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान ?

यूएई ‘एजुकेसन स्क्याम’ : कहाँ पुग्यो सीआईबी र शिक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान ?
चप्पलले खोल्यो दुई व्यक्ति हत्याको पोल, कारण बन्यो ११ लाख ऋण

चप्पलले खोल्यो दुई व्यक्ति हत्याको पोल, कारण बन्यो ११ लाख ऋण
अख्तियारले पनि दियो प्रहरीमा उजुरी, २४ करोडको क्षति दाबी

अख्तियारले पनि दियो प्रहरीमा उजुरी, २४ करोडको क्षति दाबी
मुम्बईमा मजदुरीदेखि मस्तिष्क क्यान्सरको अनुसन्धानसम्म

मुम्बईमा मजदुरीदेखि मस्तिष्क क्यान्सरको अनुसन्धानसम्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

