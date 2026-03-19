प्रधानमन्त्रीसँग एमाले सांसदले भने– अध्यक्ष ओलीको तत्काल रिहाइ होस्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्।
- प्रधानमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग क्षेत्रगत समस्याबारे छलफल गर्नुभएको थियो, तर राईका मागमा कुनै प्रतिक्रिया दिए।
- राईले सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने विषयमा असन्तुष्टि जनाए।
१६ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । सबै सांसदहरूसँग उनले आ–आफ्ना क्षेत्रगत समस्याबारे सोधखोज गर्नका लागि बोलाएका थिए ।
सो क्रममा धनकुटाबाट निर्वाचित एमाले सांसद राईले भने अध्यक्ष ओलीलाई रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।
‘हाम्रो अध्यक्षलाई प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गर्नुभयो, तत्काल रिहा हुनुपर्छ,’ सांसद राईले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने ।
ती सांसदका अनुसार, राईले सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
‘राम्रो काम गर्नै पनि भन्ने । अनि हामीले एउटा स्वकीय सचिव पनि राख्न नपाउने हुन्छ ?,’ राईले असन्तुष्टि राख्दै भनेका थिए ।
यद्यपि उनले यी कुराहरू राख्दा प्रधानमन्त्री शाहले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘उहाँ (राजन्द्र राई) ले आफ्ना कुरा एकोहोरो राखिरहनुभयो । तर प्रधानमन्त्री (बालेन शाह) भने केही बोल्नुभएन । उहाँले जवाफ नै दिन चाहनुभएन,’ छलफलमा सहभागी ती सांसदले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4