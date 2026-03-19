युरेसियाली सुरक्षा संरचनामा ‘क्षेत्रीय ब्लक’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण : रुसी उपविदेशमन्त्री

- रुसी उपविदेशमन्त्री मिखाइल गालुजिनले युरेसियाको सुरक्षा संरचना क्षेत्रीय संगठनहरूमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- गालुजिनले युरेसियाली सुरक्षा प्रणाली 'समान र अविभाज्य सुरक्षा' को अवधारणामा आधारित हुनुपर्दछ भनेका छन्।
- उपविदेशमन्त्री गालुजिनले क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा र विकासको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
रुसी उपविदेशमन्त्री मिखाइल गालुजिनले युरेसियाको सुरक्षा संरचना क्षेत्रीय संगठनहरूमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उज्वेकिस्तानको तर्मेजमा आयोजित ‘रुस-उज्वेकिस्तान: युरेसियामा रणनीतिक साझेदारी’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
गालुजिनका अनुसार युरेसियाली सुरक्षा प्रणाली कुनै पनि देशको विरुद्ध लक्षित नभई ‘समान र अविभाज्य सुरक्षा’ को अवधारणामा आधारित हुनुपर्दछ, जहाँ कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सुरक्षालाई जोखिममा पारेर आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दैनन् ।
उपविदेशमन्त्री गालुजिनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अघि सारेको ‘ग्रेटर युरेसियन पार्टनरसिप’ को अवधारणा उज्वेकिस्तानको ‘उज्वेकिस्तान २०३०’ रणनीतिसँग मेल खाने दाबी गरेका छन् ।
उनले वाह्य शक्तिहरूको सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक दबाबबाट मुक्त रही क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा र विकासको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
यस प्रक्रियामा कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स (सीआईएस), युनियन स्टेट अफ रसिया एन्ड बेलारुस, युरेसियन इकोनोमिक युनियन (ईएईयू) र कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन (सीएसटीओ) जस्ता निकायहरूको भूमिका निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।
