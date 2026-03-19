युरेसियाली सुरक्षा संरचनामा ‘क्षेत्रीय ब्लक’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण : रुसी उपविदेशमन्त्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १७:३०

  • रुसी उपविदेशमन्त्री मिखाइल गालुजिनले युरेसियाको सुरक्षा संरचना क्षेत्रीय संगठनहरूमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
  • गालुजिनले युरेसियाली सुरक्षा प्रणाली 'समान र अविभाज्य सुरक्षा' को अवधारणामा आधारित हुनुपर्दछ भनेका छन्।
  • उपविदेशमन्त्री गालुजिनले क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा र विकासको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

रुसी उपविदेशमन्त्री मिखाइल गालुजिनले युरेसियाको सुरक्षा संरचना क्षेत्रीय संगठनहरूमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उज्वेकिस्तानको तर्मेजमा आयोजित ‘रुस-उज्वेकिस्तान: युरेसियामा रणनीतिक साझेदारी’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

गालुजिनका अनुसार युरेसियाली सुरक्षा प्रणाली कुनै पनि देशको विरुद्ध लक्षित नभई ‘समान र अविभाज्य सुरक्षा’ को अवधारणामा आधारित हुनुपर्दछ, जहाँ कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सुरक्षालाई जोखिममा पारेर आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दैनन् ।

उपविदेशमन्त्री गालुजिनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अघि सारेको ‘ग्रेटर युरेसियन पार्टनरसिप’ को अवधारणा उज्वेकिस्तानको ‘उज्वेकिस्तान २०३०’ रणनीतिसँग मेल खाने दाबी गरेका छन् ।

उनले वाह्य शक्तिहरूको सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक दबाबबाट मुक्त रही क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा र विकासको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

यस प्रक्रियामा कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स (सीआईएस), युनियन स्टेट अफ रसिया एन्ड बेलारुस, युरेसियन इकोनोमिक युनियन (ईएईयू) र कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन (सीएसटीओ) जस्ता निकायहरूको भूमिका निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।

मिखाइल गालुजिन युरेसियाली सुरक्षा संरचना
ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
तीन नयाँ हुलाक टिकटको टाँचा हस्तान्तरण, सञ्चारमन्त्रीले भने- अब स्मार्ट हुलाक

तीन नयाँ हुलाक टिकटको टाँचा हस्तान्तरण, सञ्चारमन्त्रीले भने- अब स्मार्ट हुलाक
३१ वर्ष कैद तोकिएका फरार व्यक्ति लागु औषधसहित पक्राउ

३१ वर्ष कैद तोकिएका फरार व्यक्ति लागु औषधसहित पक्राउ
अस्पताल पुगेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले लिइन ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी

अस्पताल पुगेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले लिइन ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी
यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ बिचौलिया समातिए

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ बिचौलिया समातिए
सर्वोच्चको प्रश्न- लेखकलाई जरुरी पुर्जी थमाएर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ?

सर्वोच्चको प्रश्न- लेखकलाई जरुरी पुर्जी थमाएर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ?

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

