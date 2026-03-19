एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, एजेण्डा के छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते ९:०४

१७ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै छ । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउपछि एमालेको सचिवालय बैठक बस्न लागेको यो दोस्रोपटक हो ।

गत शनिबार ओली पक्राउ परेकै दिन उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले विरोधका कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

आज बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय च्यासलमा बस्ने बैठकमा पनि पार्टीका आगामी कार्यक्रमबारे छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओली र गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई प्रहरीले उनीहरुकै घरबाट शनिबार बिहान झिसमिसेमै पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत आइतबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । साथै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

यो पक्राउलाई एमालेले गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण भनेर आलोचना गर्दै आएको छ । ओली रिहाइको माग गर्दै एमाले जनसंगठनहरुले काठमाडौं उपत्यकासहितका जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन् ।

साथै लोकतन्त्र र कानुनी राज्यका पक्षधर सबै दलहरूसँग सम्वाद गर्ने तथा नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग सहकार्य गर्ने निर्णय समेत एमालेले गरेको थियो । त्यसका लागि उपाध्यक्षत्रय रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्टलाई जिम्मा दिइएको थियो । आजको बैठकमा यस विषयमा समेत छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए ।

अर्का एक नेताले संसदीय दलको नेता छनोटबारे पनि बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

सम्बन्धित खबर

ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, चिकित्सक भन्छन्- डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ

ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, चिकित्सक भन्छन्- डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ
एमाले लुम्बिनी सांसद शर्माविरुद्ध ३ दिन म्याद थप

एमाले लुम्बिनी सांसद शर्माविरुद्ध ३ दिन म्याद थप
ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेको प्रदर्शन, तस्वीरमा हेर्नुस्

ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेको प्रदर्शन, तस्वीरमा हेर्नुस्
माइतीघरबाट सुरु भयो एमालेको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

माइतीघरबाट सुरु भयो एमालेको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
एमालेले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने

एमालेले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने
एमाले सांसद शर्मालाई मुद्दा नचल्ने भएपछि बालेनले लेखेका थिए- ‘सरी नानु, समय आउँछ’

एमाले सांसद शर्मालाई मुद्दा नचल्ने भएपछि बालेनले लेखेका थिए- ‘सरी नानु, समय आउँछ’

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

