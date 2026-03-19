कांग्रेस संस्थापनइतरको भेला :

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी (तस्वीरहरू)

नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक बस्दैछ । बैठकमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ चैत १७ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा बस्दैछ।
  • बैठकमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन्।
  • बैठकमा २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन परिणाम, १५औं महाधिवेशन कार्यतालिका र तयारीबारे छलफल हुनेछ।

१७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक बस्दैछ । बैठकमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन् ।

धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा बस्ने बैठकमा नेताहरू आउनेक्रम जारी छ । बैठकका लागि यो समूहले तीन वटा एजेन्डा तय गरेको छ ।

निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालका अनुसार बैठकका लागि २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको परिणाम, १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनको तयारी र सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।

विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनुअघि तत्कालीन संस्थापन समूहले आगामी वैशाखको अन्तिमतिर १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेको थियो ।

तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा १८ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २८–३१ वैशाखमा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित भएको थियो ।

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि १९ चैतमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि बोलाउने निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले तयारी गरेका छन् ।

लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

