१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी (तस्वीरहरू)

News Summary
- नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा बस्दैछ।
- बैठकमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन्।
- बैठकमा २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन परिणाम, १५औं महाधिवेशन कार्यतालिका र तयारीबारे छलफल हुनेछ।
१७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक बस्दैछ । बैठकमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन् ।
धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा बस्ने बैठकमा नेताहरू आउनेक्रम जारी छ । बैठकका लागि यो समूहले तीन वटा एजेन्डा तय गरेको छ ।
निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालका अनुसार बैठकका लागि २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको परिणाम, १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनको तयारी र सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनुअघि तत्कालीन संस्थापन समूहले आगामी वैशाखको अन्तिमतिर १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेको थियो ।
तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा १८ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २८–३१ वैशाखमा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित भएको थियो ।
१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि १९ चैतमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि बोलाउने निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले तयारी गरेका छन् ।
