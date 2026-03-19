सुशासनमा कदम चाल्नु प्रशंसनीय : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल

शासकीय सुधारका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारको प्रशंसा गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १३:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले शासकीय सुधारका लागि सरकारले पारित गरेको कार्यसूचीको प्रशंसा गरेको छ।
  • टीआई नेपालले प्रधानमन्त्री र सरकारले जनताको हित र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको बताएको छ।
  • ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले तोकिएको समयसीमाभित्र सबै काम पूरा गर्न आग्रह गरेको छ र सहयोगका लागि तत्पर रहेको जनाएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । शासकीय सुधारका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारको प्रशंसा गरेको छ । भ्रष्टाचारको निगरानी र सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सरकारले पारित गरेको शासकिय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको प्रशंसा गरेको हो ।

टीआई नेपालले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘पहिलो बैठकमा नै देशलाई सुशासनतर्फ लैजान समय सीमा सहितको बृहत कार्यसूची पारित गर्नुले प्रधानमन्त्रीले र सरकारले जनताको हित र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको छ ।’

ती सूची मध्ये कतिपयहरु कार्यान्वयन हुनु स्वभाविक भन्दै ट्रान्सपरेन्सी नेपालले तोकिएको समयसीमाभित्र सबै काम पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । त्यो विषयमा आफ्नो अनुभव र विज्ञता उपलब्ध गराउन पनि तत्पर रहेको जनाएको छ ।

ट्रान्परेन्सी नेपाल
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो- सरकारका १०० कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रशंसनीय सुरुवात

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो- सरकारका १०० कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रशंसनीय सुरुवात
महासंघमा गुटबन्दी नगर्न अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

महासंघमा गुटबन्दी नगर्न अध्यक्ष ढकालको चेतावनी
ल्याबमा प्रयोग हुने पन्जाले बढाएर देखाउँदैछ माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा

ल्याबमा प्रयोग हुने पन्जाले बढाएर देखाउँदैछ माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा
बालेनको गीतले उछिन्ला विष्णु माझीको रेकर्ड ?

बालेनको गीतले उछिन्ला विष्णु माझीको रेकर्ड ?
‘प्राइस सिलिङ’ लागु गर्ने देशलाई तेल नबेच्ने रुसको चेतावनी

‘प्राइस सिलिङ’ लागु गर्ने देशलाई तेल नबेच्ने रुसको चेतावनी
कांग्रेस संस्थापन इतरको भेलामा सहभागी भए यी नेता (नामसहित)

कांग्रेस संस्थापन इतरको भेलामा सहभागी भए यी नेता (नामसहित)

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

