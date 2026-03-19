कांग्रेस नेता भन्छन्– गिरिजाप्रसादले भनेको ग्रान्ड डिजाइन यही रैछ

‘गगनजीलाई डिजाइनअन्तर्गत नै सर्लाही लगिएको हो’

नयाँ सरकारका गतिविधि हेर्दैजाँदा विदेशीले बनाएको-नबनाएको थाहा भइहाल्ने उनले टिप्पणी गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १५:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशजंग रायमाझीले सभापति गगन थापालाई ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत सर्लाही लगिएको आशय व्यक्त गरेका छन्।
  • रायमाझीले निर्वाचन सिंहदरबार जलेको, सैनिक हेडक्वार्टरमा सरकार बनेको अवस्थामा भएको र सेनाको छत्रछायाँमा चुनाव भएको प्रश्न उठाएका छन्।
  • उनले कांग्रेसमा दुवै पक्षले बस्नुपर्ने र देशलाई निकाल्न सबै तयार हुनुपर्ने बताए र विदेशी डिजाइनको सम्भावनामा सतर्क रहन सुझाव दिए।

१७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशजंग रायमाझीले सभापति गगन थापालाई ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत नै निर्वाचनमा सर्लाही लगिएको आशय व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार खड्का–कोइराला समूहको बैठकस्थलबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै रायमाझीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गरेको ग्रान्ड डिजाइन अहिले मुलुकमा प्रयोग भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गरेको ग्रान्ड डिजाइन कस्तो होला भनेको यही रैछ । डिजाइन गर्ने हो भने यहीँ भित्र गर्ने होला नि त,’ रायमाझीले भने, ‘गगन जीलाई सर्लाही कसले लग्यो चुनाव लडाउन ? हो त्यो डिजाइन हो ।’

निर्वाचन भएको परिस्थिति पनि डिजाइन अनुसारकै रहेको उनले दाबी गरे । ‘निर्वाचन कुन परिस्थितिमा भयो ? सिंहदरबार जलेको छ, सैनिक हेडक्वार्टरमा सरकार बनेको छ, सरकारले चारैतिर सेना चाहेको छ । सेना पहिलो घेरामा बसेको छ । बाकसमा बसेको छ,’ उनले भने ।

आफू निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको भनिएकामा छक्क परिरहेको रायमाझीले बताए । उनले भने, ‘म छक्क पर्छु । शान्तिपूर्ण भयो भनिएको छ, देखिएको शान्तिपूर्ण भएको छ ।’

सेनाको छत्रछायाँमा चुनाव भएको हो कि होइन ? भनेर उनले प्रश्न गरे ।

‘यो विषयमा समीक्षा कतै न कतै हुनुपर्ने त होला नि । सेनाको अधिपत्यता देखिएको थियो कि थिएन ? निर्वाचन आयोगमा, सरकारमा कसको सुप्रिमेसी थियो ?’ उनले भने ।

यो स्थितिबाट देशलाई निकाल्न सबै तयार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘यसका लागि कांग्रेसमा दुवैपक्षका साथीहरू बस्नुपर्ने होला, अधिवेशनमा जानुपर्ने होला, त्यही कुरा अहिले भइरहेको(खड्का–कोइराला समूहको बैठकमा) हो,’ नेता रायमाझीले भने । कांग्रेसले नै मुलुकलाई सम्हालेर लैजानेमा द्विविधा नरहेको उनले बताए ।

डिजाइन देशीविदेशीले गर्ने बताउँदै उनले त्यसबाट आफू सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए । ‘चुनाव त सिक्किममा पनि भएको थियो नि,’ उनले भने ।

पत्रकारले ‘विदेशीको डिजाइनमा हो ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘विदेशी छुपेर बसेका छन् यहाँ ? भइरहेकै होला नि । बारबरा फाउन्डेसन भनिरहेकै छन् त । के हो त्यो ?’

नयाँ सरकारका गतिविधि हेर्दैजाँदा विदेशीले बनाएको–नबनाएको थाहा भइहाल्ने उनले टिप्पणी गरे ।

उमेशजंग रायमाझी नेपाली कां‌ग्रेस विदेशी हस्त विदेशी हस्तक्षेप
दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
